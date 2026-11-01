Український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув золото Юнацької Олімпіади-2026

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які проходять у Дакарі. 17-річний спортсмен здобув золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Шлях до фіналу

На шляху до вирішальної сутички Гейдаров здолав двох суперників.

У чвертьфіналі українець упевнено переміг представника країни-господарки змагань Матара Діопа. Хазар виконав два результативні кидки, кожен із яких судді оцінили у "вазарі". Це дозволило йому достроково завершити поєдинок і пробитися до півфіналу.

У боротьбі за вихід до фіналу суперником українця став угорець Німрод Мілднер.

Гейдаров першим відкрив рахунок, заробивши оцінку "юко". Згодом угорського дзюдоїста дискваліфікували за застосування забороненого прийому – удару головою.

Таким чином, українець достроково забезпечив собі місце у фіналі та гарантував щонайменше срібну нагороду.

Драматична розв'язка у фіналі

У вирішальній сутичці Гейдарову протистояв чемпіон світу серед кадетів, канадець Анес Маті.

Обидва спортсмени діяли обережно, намагаючись не припуститися помилки. За чотири хвилини основного часу жодному з дзюдоїстів не вдалося виконати результативний прийом.

Через відсутність оцінок поєдинок перейшов у додатковий час – "Golden Score", де боротьба тривала до першої результативної дії або вирішального покарання.

Розв'язка настала на четвертій хвилині додаткового часу. Канадський дзюдоїст отримав третє попередження ("шидо"), що означало дискваліфікацію та автоматичну перемогу українця.

Таким чином, Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, вигравши всі три сутички на турнірі.