rbc.ua
UA | RU
Неділя, 01 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув золото Юнацької Олімпіади-2026
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 01 листопада 2026 · 19:57

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув золото Юнацької Олімпіади-2026

17-річний харків'янин приніс Україні першу золоту нагороду
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Український дзюдоїст Хазар Гейдаров здобув золото Юнацької Олімпіади-2026
Хазар Гейдаров на Юнацьких ОІ-2026 (фото НОК України)

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров став чемпіоном IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які проходять у Дакарі. 17-річний спортсмен здобув золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Шлях до фіналу

На шляху до вирішальної сутички Гейдаров здолав двох суперників.

У чвертьфіналі українець упевнено переміг представника країни-господарки змагань Матара Діопа. Хазар виконав два результативні кидки, кожен із яких судді оцінили у "вазарі". Це дозволило йому достроково завершити поєдинок і пробитися до півфіналу.

У боротьбі за вихід до фіналу суперником українця став угорець Німрод Мілднер.

Гейдаров першим відкрив рахунок, заробивши оцінку "юко". Згодом угорського дзюдоїста дискваліфікували за застосування забороненого прийому – удару головою.

Таким чином, українець достроково забезпечив собі місце у фіналі та гарантував щонайменше срібну нагороду.

Драматична розв'язка у фіналі

У вирішальній сутичці Гейдарову протистояв чемпіон світу серед кадетів, канадець Анес Маті.

Обидва спортсмени діяли обережно, намагаючись не припуститися помилки. За чотири хвилини основного часу жодному з дзюдоїстів не вдалося виконати результативний прийом.

Через відсутність оцінок поєдинок перейшов у додатковий час – "Golden Score", де боротьба тривала до першої результативної дії або вирішального покарання.

Розв'язка настала на четвертій хвилині додаткового часу. Канадський дзюдоїст отримав третє попередження ("шидо"), що означало дискваліфікацію та автоматичну перемогу українця.

Таким чином, Хазар Гейдаров став чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор, вигравши всі три сутички на турнірі.

Раніше український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі.

Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі Історичний успіх на льоду: українські фігуристи переписали 26-річний рекорд на Гран-прі Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів Фонсека може залишити "Ліон" заради суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач