Украинский дзюдоист Хазар Гейдаров завоевал золото Юношеской Олимпиады-2026

Украинский дзюдоист Хазар Гейдаров стал чемпионом IV летних Юношеских Олимпийских игр, проходящих в Дакаре. 17-летний спортсмен получил золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Путь в финал

На пути к решающей стычке Гейдаров одолел двух соперников.

В четвертьфинале украинец уверенно победил представителя страны-хозяйки соревнований Матара Диопа. Хазар выполнил два результативных броска, каждый из которых судьи оценили в "вазаре". Это позволило ему досрочно завершить поединок и пробиться в полуфинал.

В борьбе за выход в финал соперником украинца стал венгр Нимрод Милднер.

Гейдаров первым открыл счет, заработав оценку "юко". Впоследствии венгерский дзюдоист дисквалифицировали за применение запрещенного приема – удара головой.

Таким образом, украинец досрочно обеспечил себе место в финале и гарантировал не менее серебряную награду.

Драматическая развязка в финале

В решающей схватке Гейдарову противостоял чемпион мира среди кадетов, канадец Анес Мати.

Оба спортсмена действовали осторожно, стараясь не допустить ошибку. За четыре минуты основного времени ни одному из дзюдоистов не удалось выполнить результативный прием.

Из-за отсутствия оценок поединок перешел в дополнительное время – "Golden Score", где борьба продолжалась до первого результативного действия или решающего наказания.

Развязка наступила на четвёртой минуте дополнительного времени. Канадский дзюдоист получил третье предупреждение ("шидо"), что означало дисквалификацию и автоматическую победу украинца.

Таким образом, Хазар Гейдаров стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр, выиграв все три стычки на турнире.