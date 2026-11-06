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Футбол 06 ноября 2026 · 09:28

Разгром и битва за финал: украинские футзалистки впечатляют на Юношеских Олимпийских играх-2026

Девичья сборная одержала третью победу подряд и уже знает соперника в плей-офф
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разгром и битва за финал: украинские футзалистки впечатляют на Юношеских Олимпийских играх-2026
Девичья сборная Украины по футзалу (фото: НОК Украины)

Девичья сборная Украины по футзалу продолжает успешное выступление на юношеских Олимпийских играх-2026. В заключительном туре группового этапа "сине-желтые" уверенно одолели Сенегал и обеспечили себе место среди четырех лучших команд турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Как украинки триумфовали в группе

В третьем туре группового этапа юношеской Олимпиады сборная Украины встретилась с командой Сенегала. Украинки с первых минут захватили инициативу и еще до перерыва создали комфортное преимущество – 4:1.

После перерыва наша команда продолжила атаковать и еще трижды поразила ворота соперниц. Сенегалки ответили лишь одним голом. В итоге украинки одержали победу со счетом 7:2.

Этот успех стал для команды третьим подряд на турнире. На старте соревнований сборная Украины одолела Венесуэлу со счетом 5:4 в экстратайме, а во втором туре уверенно переиграла Фиджи – 5:1.

Битва за финал: встреча с Италией

Благодаря первому месту в своей группе сборная Украины вышла в полуфинал юношеского олимпийского турнира. Соперницей украинских футзалисток в борьбе за путевку в финал станет сборная Италии, которая финишировала второй в параллельной группе.

Полуфинальный поединок состоится в воскресенье, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени. В случае успеха в матче с итальянками наша команда в финале встретится с победителем пары Венесуэла – Иран.

Ранее дзюдоист Хазар Гейдаров завоевал для Украины первое "золото" Юношеской Олимпиады-2026.

Теги: Футбол Сборная Украины
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