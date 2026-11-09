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Бокс 09 ноября 2026 · 21:27

Украина впервые будет иметь медаль в девичьем боксе на юношеской Олимпиаде: Петрук вышла в полуфинал

Евангелина Петрук одолела представительницу Алжира и гарантировала себе как минимум бронзовую награду соревнований в весовой категории до 57 кг.
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украина впервые будет иметь медаль в девичьем боксе на юношеской Олимпиаде: Петрук вышла в полуфинал
Евангелина Петрук (фото: НОК Украины)

Украинская боксерша Евангелина Петрук пробилась в полуфинал юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинальном поединке она победила представительницу Алжира Бесми Бахри раздельным решением судей – 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход поединка Петрук – Бахри

После первого раунда Петрук уступала сопернице, однако сумела переломить ход встречи. В следующих двух раундах Евангелина перебоксировала Бахри и вырвала победу.

Таким образом, украинка уже гарантировала себе как минимум бронзовую награду юношеской Олимпиады.

Этот результат имеет историческое значение: Украина еще ни разу не завоевала медаль в девичьем боксерском турнире юношеских Олимпийских игр.

Когда полуфинал Юношеской Олимпиады по боксу

В полуфинале Петрук встретится с представительницей Казахстана Акнуром Турсингали. Поединок запланирован на среду, 11 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что украинец завоевал "бронзу" юношеской Олимпиады в пляжной борьбе: как завершилась решающая стычка.

Теги: Бокс
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