Украина впервые будет иметь медаль в девичьем боксе на юношеской Олимпиаде: Петрук вышла в полуфинал

Украинская боксерша Евангелина Петрук пробилась в полуфинал юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинальном поединке она победила представительницу Алжира Бесми Бахри раздельным решением судей – 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход поединка Петрук – Бахри

После первого раунда Петрук уступала сопернице, однако сумела переломить ход встречи. В следующих двух раундах Евангелина перебоксировала Бахри и вырвала победу.

Таким образом, украинка уже гарантировала себе как минимум бронзовую награду юношеской Олимпиады.

Этот результат имеет историческое значение: Украина еще ни разу не завоевала медаль в девичьем боксерском турнире юношеских Олимпийских игр.

Когда полуфинал Юношеской Олимпиады по боксу

В полуфинале Петрук встретится с представительницей Казахстана Акнуром Турсингали. Поединок запланирован на среду, 11 ноября.