Захисник замість зіркового форварда: кому дістався Golden Boy-2026

19-річний захисник каталонців Пау Кубарсі отримав престижну індивідуальну нагороду Golden Boy-2026. Він став п'ятим представником "Барселони", якому підкорилася ця відзнака.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на акаунт "Барселони" в соцмережі X.

Переможця оголосило італійське видання Tuttosport, яке щороку вручає нагороду найкращому футболісту Європи віком до 21 року.

Для Кубарсі це стало черговим визнанням після надзвичайно успішного року. У складі "Барселони" іспанець виграв чемпіонат Іспанії та національний Суперкубок, а зі збірною своєї країни тріумфував на чемпіонаті світу-2026.

На мундіалі захисник був одним із ключових гравців команди, яка пропустила лише один м'яч за весь турнір. Сам Кубарсі також отримав нагороду найкращому молодому футболісту чемпіонату світу від ФІФА.

Пау Кубарсі (фото: FC Barcelona)

"Барселона" встановила унікальне досягнення на Golden Boy

Кубарсі став п'ятим футболістом каталонського клубу, який отримав Golden Boy. Раніше лауреатами нагороди ставали Ліонель Мессі (2005), Педрі (2021), Гаві (2022) та Ламін Ямаль (2024).

Таким чином, "Барселона" одноосібно очолює історичний клубний рейтинг за кількістю переможців премії.

Особливо показовим є останній відрізок: чотири з шести останніх лауреатів Golden Boy представляли Іспанію або "Барселону".

Останні переможці нагороди:

2021 – Педрі ("Барселона"; Іспанія);

2022 – Гаві ("Барселона"; Іспанія);

2023 – Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд; Англія);

2024 – Ламін Ямаль ("Барселона"; Іспанія);

2025 – Дезіре Дуе (ПСЖ; Франція);

2026 – Пау Кубарсі ("Барселона"; Іспанія).

Іспанія випереджає Францію за кількістю переможців Golden Boy

Завдяки перемозі Кубарсі Іспанія зміцнила лідерство в національному рейтингу нагороди. Тепер представники цієї країни мають шість Golden Boy.

Розподіл за країнами:

Іспанія – 6;

Франція – 4;

Англія – 3;

Бразилія – 2;

Аргентина – 2;

Португалія – 2;

Нідерланди – 2;

Італія – 1;

Німеччина – 1;

Норвегія – 1.

Серед клубів найбільше нагород має "Барселона" – п'ять. По три переможці представляли дортмундську "Боруссію" та "Манчестер Юнайтед". По дві відзнаки мають ПСЖ, "Аякс", "Атлетіко", "Монако" та "Бенфіка".

Цікаво, що Кубарсі став лише другим захисником в історії Golden Boy. До нього таку нагороду у 2018 році отримував нідерландець Маттейс де Лігт, який тоді виступав за "Аякс".

Церемонія вручення нагород відбудеться 14 грудня в Турині.