Побувала в нокдауні, але забрала медаль: українка вписала своє ім'я в історію юнацької Олімпіади

Українська боксерка Євангеліна Петрук завершила виступи на юнацьких Олімпійських іграх-2026 із вагомим здобутком. 17-річна спортсменка виборола нагороду за підсумками драматичного півфінального протистояння у ваговій категорії до 57 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України .

Історична медаль у Дакарі

Євангеліна Петрук поступилася казахстанській боксерці Акнур Турсунгалі у півфіналі дівочого турніру з боксу на юнацькій Олімпіаді-2026. Чотири з п'яти суддів за підсумками бою віддали перевагу представниці Казахстану.

Попри поразку у півфінальному поєдинку, Петрук здобула бронзову нагороду змагань. Це єдина медаль для України у боксі на турнірі в Дакарі, а також перша в історії національного дівочого боксу на юнацьких Олімпійських іграх.

Як пройшов півфінальний бій

Старт поєдинку проти Акнур Турсунгалі складався для української боксерки непросто. Після перших двох раундів Петрук поступалася за версією чотирьох з п'яти арбітрів. У другій 3-хвилинці українка потрапила у нокдаун після точного удару суперниці.

У третьому раунді забезпечити підсумкову перемогу Петрук міг лише нокаут. Проте казахстанська спортсменка втримала перевагу.

Сім медалей України

Завдяки цій нагороді в доробку збірної України тепер сім медалей на юнацьких Олімпійських іграх-2026 (2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).

Усі медалі України на ЮОІ-2026: