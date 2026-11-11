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Бокс 11 листопада 2026 · 15:52

Побувала в нокдауні, але забрала медаль: українка вписала своє ім'я в історію юнацької Олімпіади

Євангеліна Петрук зупинилася за крок від фіналу, виборовши унікальну "бронзу"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Побувала в нокдауні, але забрала медаль: українка вписала своє ім'я в історію юнацької Олімпіади
Євангеліна Петрук (фото: НОК України)

Українська боксерка Євангеліна Петрук завершила виступи на юнацьких Олімпійських іграх-2026 із вагомим здобутком. 17-річна спортсменка виборола нагороду за підсумками драматичного півфінального протистояння у ваговій категорії до 57 кг.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.

Історична медаль у Дакарі

Євангеліна Петрук поступилася казахстанській боксерці Акнур Турсунгалі у півфіналі дівочого турніру з боксу на юнацькій Олімпіаді-2026. Чотири з п'яти суддів за підсумками бою віддали перевагу представниці Казахстану.

Попри поразку у півфінальному поєдинку, Петрук здобула бронзову нагороду змагань. Це єдина медаль для України у боксі на турнірі в Дакарі, а також перша в історії національного дівочого боксу на юнацьких Олімпійських іграх.

Побувала в нокдауні, але забрала медаль: українка вписала своє ім'я в історію юнацької Олімпіади

Як пройшов півфінальний бій

Старт поєдинку проти Акнур Турсунгалі складався для української боксерки непросто. Після перших двох раундів Петрук поступалася за версією чотирьох з п'яти арбітрів. У другій 3-хвилинці українка потрапила у нокдаун після точного удару суперниці.

У третьому раунді забезпечити підсумкову перемогу Петрук міг лише нокаут. Проте казахстанська спортсменка втримала перевагу.

Сім медалей України

Завдяки цій нагороді в доробку збірної України тепер сім медалей на юнацьких Олімпійських іграх-2026 (2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).

Усі медалі України на ЮОІ-2026:

  • "Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Міланія Кохан (метання молота)
  • "Срібло": Аліна Дмитрук (фехтування), Віталій Тарасюк (спортивна ходьба)
  • "Бронза": Дарина Козка (спортивна ходьба), Микита Кузьменко (пляжна боротьба), Євангеліна Петрук (бокс)

Раніше ми розповіли, як Міланія Кохан повторила сімейний тріумф і стала чемпіонкою юнацької Олімпіади.

Теги: Бокс
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