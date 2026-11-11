Побувала в нокдауні, але забрала медаль: українка вписала своє ім'я в історію юнацької Олімпіади

Українська боксерка Євангеліна Петрук завершила виступи на юнацьких Олімпійських іграх-2026 із вагомим здобутком. 17-річна спортсменка виборола нагороду за підсумками драматичного півфінального протистояння у ваговій категорії до 57 кг.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.
Євангеліна Петрук поступилася казахстанській боксерці Акнур Турсунгалі у півфіналі дівочого турніру з боксу на юнацькій Олімпіаді-2026. Чотири з п'яти суддів за підсумками бою віддали перевагу представниці Казахстану.
Попри поразку у півфінальному поєдинку, Петрук здобула бронзову нагороду змагань. Це єдина медаль для України у боксі на турнірі в Дакарі, а також перша в історії національного дівочого боксу на юнацьких Олімпійських іграх.
Старт поєдинку проти Акнур Турсунгалі складався для української боксерки непросто. Після перших двох раундів Петрук поступалася за версією чотирьох з п'яти арбітрів. У другій 3-хвилинці українка потрапила у нокдаун після точного удару суперниці.
У третьому раунді забезпечити підсумкову перемогу Петрук міг лише нокаут. Проте казахстанська спортсменка втримала перевагу.
Завдяки цій нагороді в доробку збірної України тепер сім медалей на юнацьких Олімпійських іграх-2026 (2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).
Усі медалі України на ЮОІ-2026:
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