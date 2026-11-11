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Бокс 11 ноября 2026 · 15:52

Побывала в нокдауне, но забрала медаль: украинка вписала свое имя в историю юношеской Олимпиады

Евангелина Петрук остановилась в шаге от финала, завоевав уникальную "бронзу"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Побывала в нокдауне, но забрала медаль: украинка вписала свое имя в историю юношеской Олимпиады
Евангелина Петрук (фото: НОК Украины)

Украинская боксерша Евангелина Петрук завершила выступления на юношеских Олимпийских играх-2026 с весомым достижением. 17-летняя спортсменка завоевала награду по итогам драматичного полуфинального противостояния в весовой категории до 57 кг.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Историческая медаль в Дакаре

Евангелина Петрук уступила казахстанской боксерше Акнур Турсунгали в полуфинале девичьего турнира по боксу на юношеской Олимпиаде-2026. Четверо из пяти судей по итогам боя отдали предпочтение представительнице Казахстана.

Несмотря на поражение в полуфинальном поединке, Петрук завоевала бронзовую награду соревнований. Это единственная медаль Украины в боксе на турнире в Дакаре, а также первая в истории украинского девичьего бокса на юношеских Олимпийских играх.

Побывала в нокдауне, но забрала медаль: украинка вписала свое имя в историю юношеской Олимпиады

Как прошел полуфинальный бой

Старт поединка против Акнур Турсунгали складывался для украинской боксерки непросто. После первых двух раундов Петрук уступала по версии четырех из пяти арбитров. Во второй 3-минутке украинка попала в нокдаун после точного удара соперницы.

В третьем раунде обеспечить итоговую победу Петрук мог только нокаут. Однако казахстанская спортсменка удержала преимущество.

Семь медалей Украины

Благодаря этой награде в копилке сборной Украины теперь семь медалей на юношеских Олимпийских играх-2026 (2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).

Все медали Украины на ЮОИ-2026:

  • "Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Милания Кохан (метание молота)
  • "Серебро": Алина Дмитрук (фехтование), Виталий Тарасюк (спортивная ходьба)
  • "Бронза": Дарья Козка (спортивная ходьба), Никита Кузьменко (пляжная борьба), Евангелина Петрук (бокс)

Раньше мы рассказали, как Милания Кохан повторила семейный триумф и стала чемпионкой юношеской Олимпиады.

Теги: Бокс
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