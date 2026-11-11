З тюрми на фронт. Волейболіст збірної РФ зник на війні: ексклюзивні деталі

Колишній гравець збірної Росії з волейболу Олександр Кімеров ліквідований на війні проти України. Спортивна кар'єра 215-сантиметрового гіганта була сповнена скандалів, криміналу та вживання допінгу, а фінальною точкою стала в'язниця і штурмова рота окупантів.

Скандали, наркотики та в'язниця

Кімеров свого часу вважався одним із найперспективніших блокуючих РФ. У складі юнацьких та молодіжних збірних він двічі здобував титул чемпіона світу, ставав переможцем Універсіади та призером Європейських ігор. На клубному рівні виступав за московське "Динамо", "Урал", "Факел" та італійську "Верону".

Однак поза майданчиком волейболіст постійно потрапляв у гучні скандали. У 2017 році його вигнали з літака через деструктивну поведінку та погрози екіпажу. У 2020-му після дорожнього інциденту Кімеров влаштував розбірки на трасі – ногою збив дзеркало та пошкодив авто іншого водія. Пізніше в інтерв'ю він відкрито зізнавався у наркотичній залежності.

Спортивну крапку поставили влітку 2023 року, коли спортсмена дискваліфікували до грудня 2024-го за вживання допінгу. А вже навесні 2026 року Кімеров опинився за ґратами: його засудили за розбій із застосуванням насильства.

Деталі ліквідації та спроби приховати смерть

Аби не відбувати термін у колонії, у липні 2026 року Кімеров підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Попри циркулюючу в російських ЗМІ інформацію про "півроку служби", за даними джерел Sport RBC.UA, окупант устиг провоювати лише місяць.

Гіганта зі зростом 215 см відправили до 5-ї окремої танкової бригади, де зарахували до складу 2-ї штурмової роти. Вже в серпні 2026 року зв'язок із ним повністю урвався.

"Він узагалі не розумів, куди потрапив, думав, що тут буде як на тренуванні чи в літаку, де можна просто побикувати й усе вирішиться. Але з його зростом у 215 сантиметрів у штурмовій роті ховатися було просто ніде – він витикався з будь-якого окопу й був для українців як на долоні. Коли нас кинули в першу ж нормальну вилазку, по позиціях почало насипати геть усе. Він панікував, метався, і в тому пеклі його просто розмазало разом із рештою групи. Помер він миттєво, там від нього нічого й не залишилося, щоб на батьківщину відправляти", - розповів співслужбовець колишнього спортсмена, якому пощастило вижити.

За інформацією джерел Sport RBC.UA, російське командування та колеги волейболіста тривалий час намагалися максимально зам'яти цю історію, щоб не дискредитувати збройні сили РФ та спортивну спільноту. Один із блогерів, який зняв документальне відео про кримінальне минуле Кімерова та його відправку на фронт, був змушений видалити матеріал з усіх платформ під тиском. Історія вилилася в публічний простір лише після того, як тривогу підняли далекі родичі окупанта.