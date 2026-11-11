Фінал на нервах: українки вирвали історичне "золото" юнацької Олімпіади з футзалу

Дівоча збірна України з футзалу вперше в історії здобула золоту медаль на юнацьких Олімпійських іграх-2026. У напруженому фінальному поєдинку проти команди Венесуели наша збірна демонструвала характер протягом усього матчу та виборювала перемогу в додатковий час.

Драма з сімома голами

Матч розпочався з активного тиску українок, і вже на 7-й хвилині Маргарита Ручка відкрила рахунок, удало зігравши на добиванні. Втім, суперниці змогли відігратися ще до перерви. Одразу після старту другого тайму "синьо-жовтим" знадобилося лише 7 секунд, аби знову вийти вперед завдяки другому влучному удару Ручки.

Розв'язка основного часу вийшла надзвичайно напруженою: Венесуела вдруге зрівняла рахунок, але за чотири хвилини до кінця Єва Щавінська вивела Україну вперед – 3:2.

Здавалося, що перемога вже в кишені, однак суперниці за 20 секунд до фінального свистка знову відновили паритет. Усе вирішилося у виснажливих екстратаймах, де переможний та історичний гол забила Аделіна Власенко з передачі Ангеліни Запорожець – 4:3.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026. Футзал. Дівчата. Фінал

Україна – Венесуела – 4:3 (додатковий час)

Голи: Ручка, 7, 21, Щавінська, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агілар, 40

Історичне досягнення та 8-ма медаль України

Цей успіх став унікальним для вітчизняного футзалу, адже до цього українські дівчата жодного разу не пробивалися на юнацькі Олімпійські ігри від моменту дебюту цього виду спорту у 2018 році. Символічно, що протягом турніру українки двічі зустрічалися з Венесуелою, і в обох випадках виривали перемогу саме в додатковий час.

Завдяки цьому "золоту" в доробку збірної України на юнацьких Олімпійських іграх-2026 вже вісім нагород: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.