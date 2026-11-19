Александер Зверев обыграл Артура Фиса в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP-2026. Немец завершил групповой раунд без поражений и помог Бену Шелтону пробиться в полуфинал.
О результате матча сообщает Sport RBC.UA.
ATP Finals. 3-й тур группового этапа
Александр Зверев (Германия) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 7:6 (8:6)
В третьем туре, состоявшемся 19 ноября в Турине, Зверев в двух сетах одолел представителя Франции Артура Фиса.
Немец, гарантировавший себе место в полуфинале еще после второго тура, завершил групповой этап с тремя победами в трех матчах. Для него это только второй раз в карьере, когда удается пройти групповую стадию ATP Finals без поражений. Впервые Зверев добился такого результата два года назад.
Фису для выхода в плейоф необходимо было побеждать в двух сетах. Однако после проигранной первой партии француз упустил шансы на продолжение борьбы за титул.
Итог встречи также определил второго полуфиналиста от John McEnroe Group. Благодаря победе Зверева в следующий раунд прошел американец Бен Шелтон, ранее одержавший две победы.
Сам Фис завершил выступления на турнире, а последнее место в группе занял испанец Рафаэль Ходар, проигравший все три матча.
Для Зверева будущий полуфинал станет пятым за девять выступлений на Итоговом турнире. Немец уже дважды становился чемпионом соревнований – в 2018-м и 2021-м годах.
Соперник Александера по борьбе за выход в финал определится после завершения группового этапа в другой четверке. Им станет победитель противостояния между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.
Ранее мы рассказывали, как именно Бен Шелтон одержал вторую победу на групповом этапе, выбив Рафаэля Ходара.