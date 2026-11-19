Александер Зверев обыграл Артура Фиса в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP-2026. Немец завершил групповой раунд без поражений и помог Бену Шелтону пробиться в полуфинал.

ATP Finals. 3-й тур группового этапа

Александр Зверев (Германия) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 7:6 (8:6)

Зверев одержал третью победу на групповом этапе

В третьем туре, состоявшемся 19 ноября в Турине, Зверев в двух сетах одолел представителя Франции Артура Фиса.

Немец, гарантировавший себе место в полуфинале еще после второго тура, завершил групповой этап с тремя победами в трех матчах. Для него это только второй раз в карьере, когда удается пройти групповую стадию ATP Finals без поражений. Впервые Зверев добился такого результата два года назад.

Фису для выхода в плейоф необходимо было побеждать в двух сетах. Однако после проигранной первой партии француз упустил шансы на продолжение борьбы за титул.

Поражение Фиса вывело Шелтона в полуфинал

Итог встречи также определил второго полуфиналиста от John McEnroe Group. Благодаря победе Зверева в следующий раунд прошел американец Бен Шелтон, ранее одержавший две победы.

Сам Фис завершил выступления на турнире, а последнее место в группе занял испанец Рафаэль Ходар, проигравший все три матча.

Зверев сыграет пятый полуфинал ATP Finals

Для Зверева будущий полуфинал станет пятым за девять выступлений на Итоговом турнире. Немец уже дважды становился чемпионом соревнований – в 2018-м и 2021-м годах.

Соперник Александера по борьбе за выход в финал определится после завершения группового этапа в другой четверке. Им станет победитель противостояния между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.