rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 13 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Хижняк очолить вечір боксу Усика у Львові: дата великого шоу та деталі програми
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 13 листопада 2026 · 22:40

Хижняк очолить вечір боксу Усика у Львові: дата великого шоу та деталі програми

Олімпійський чемпіон вийде в ринг захищати пояс WBA
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хижняк очолить вечір боксу Усика у Львові: дата великого шоу та деталі програми
Олександр Хижняк (фото: Usyk-17 Promotions)

Промоутерська компанія Олександра Усика Usyk-17 Promotions офіційно анонсувала проведення чергового масштабного вечора професійного боксу в Україні. Головною зіркою турніру Rising Stars III: Constellation стане олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram організації.

Головні поєдинки турніру

Третє боксерське шоу оновленого промоушену Усика відбудеться 19 грудня у львівському комплексі Emily Resort. Головною подією вечора стане виступ володаря титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександра Хижняка (3-0, 2 КО). Ім'я суперника українського чемпіона організатори оголосять згодом.

У співголовному поєдинку на ринг повернеться колишній володар поясів IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International Даніель Лапін (13-1, 5 КО). Для нього цей вихід стане першим після травневої осічки, коли українець зазнав першої поразки в профі, достроково поступившись французу Бенджаміну Мендесу Тані.

"У нас неймовірна кількість потужних красунчиків, яким ми дамо можливість вийти на міжнародну арену", – зазначив у промовідео сам Олександр Усик.

Інші деталі шоу

Загалом у межах вечора у Львові заплановано дев'ять професійних поєдинків, у яких дев'ятьом представникам Usyk 17 Promotions протистоятимуть закордонні боксери.

Початок боксерського вечора 19 грудня запланований на 15:00. Пряму трансляцію турніру забезпечать медіасервіс Київстар ТБ та міжнародна стримінгова платформа DAZN.

Раніше стало відомо, що WBC заблокувала шлях Бенавідеса до мегабою з Усиком.

Теги: Бокс Олександр Усик
Головні матчі
Ліга націй 13 листопада 21:45
Нідерланди - : - Греція
Ліга націй 13 листопада 21:45
Сербія - : - Німеччина
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Двоє лідерів поза грою: збірна України зазнала втрат перед зустріччю з Північною Ірландією Двоє лідерів поза грою: збірна України зазнала втрат перед зустріччю з Північною Ірландією Усик і "останній танець": WBC заблокувала шлях до мегабою з Бенавідесом Усик і "останній танець": WBC заблокувала шлях до мегабою з Бенавідесом Попри відсутність Мудрика: наставник "Тоттенгема" отримав престижне визнання в АПЛ Попри відсутність Мудрика: наставник "Тоттенгема" отримав престижне визнання в АПЛ
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач