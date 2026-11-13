Усик і "останній танець": WBC заблокувала шлях до мегабою з Бенавідесом

Плани щодо організації гучного поєдинку між Олександром Усиком та непереможним американцем Давидом Бенавідесом опинилися під загрозою. Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила жорстке рішення, яке змусить американського нокаутера спершу розібратися з іншими претендентами у першій важкій вазі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing News .

Жорстка умова для Бенавідеса

На 64-й щорічній конвенції WBC, що проходить у мексиканському Акапулько, Рада керуючих затвердила обов'язкового претендента на чемпіонський пояс у крузервейті. Якщо 5 грудня чинний володар титулів WBA та WBO Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) переможе поляка Міхала Чеслака (28-2, 22 КО) та забере пояс WBC, його наступним суперником має стати непереможний австралієць Джей Опетая (31-0, 24 КО).

Заради цього шансу представники Опетаї погодилися відмовитися від "регулярного" титулу WBA, після чого австралійця підняли на другу сходинку рейтингу WBC та офіційно закріпили за ним статус обов'язкового претендента. У разі відмови від поєдинку з ним Бенавідес ризикує втратити пояс організації.

Що передувало цьому рішенню

Сценарій протистояння формувався ще з вересня, коли Опетая в дев'ятому раунді зупинив Ноеля Мікаеляна. Тоді Бенавідес, який спостерігав за боєм біля рингу, піднявся до переможця і публічно погодився провести об'єднавчий поєдинок у травні 2027 року.

Втім, до потенційної зустрічі у травні кожному з боксерів доведеться пройти непрості випробування:

5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий бій проти Чеслака в американському Глендейлі (штат Аризона).

11 грудня Опетая дебютує у надважкій вазі поєдинком проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера в андеркарді шоу Ф'юрі – Джошуа в Кардіффі.

Крім того, відкритим залишається питання статусу пояса IBF, який наразі є вакантним. Опетая судиться з організацією, вимагаючи повернути йому титул. Якщо суд стане на бік австралійця, травневий бій проти Бенавідеса може отримати статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Як це впливає на мегабій з Усиком

Раніше стало відомо, що Олександр Усик розглядає повернення у першу важку вагу заради гучного протистояння з Бенавідесом. Сам американець також розраховував вийти в ринг проти українця, проте тепер його графік чітко розписаний федерацією.

Через обов'язкові зобов'язання перед WBC американський боксер зможе повернутися до переговорів щодо мегабою з Усиком не раніше осені наступного року – орієнтовно у вересні, і лише за умови успішного проходження бар'єрів у вигляді Чеслака та Опетаї.