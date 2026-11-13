Усик і "останній танець": WBC заблокувала шлях до мегабою з Бенавідесом

Плани щодо організації гучного поєдинку між Олександром Усиком та непереможним американцем Давидом Бенавідесом опинилися під загрозою. Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила жорстке рішення, яке змусить американського нокаутера спершу розібратися з іншими претендентами у першій важкій вазі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing News.
На 64-й щорічній конвенції WBC, що проходить у мексиканському Акапулько, Рада керуючих затвердила обов'язкового претендента на чемпіонський пояс у крузервейті. Якщо 5 грудня чинний володар титулів WBA та WBO Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) переможе поляка Міхала Чеслака (28-2, 22 КО) та забере пояс WBC, його наступним суперником має стати непереможний австралієць Джей Опетая (31-0, 24 КО).
Заради цього шансу представники Опетаї погодилися відмовитися від "регулярного" титулу WBA, після чого австралійця підняли на другу сходинку рейтингу WBC та офіційно закріпили за ним статус обов'язкового претендента. У разі відмови від поєдинку з ним Бенавідес ризикує втратити пояс організації.
Сценарій протистояння формувався ще з вересня, коли Опетая в дев'ятому раунді зупинив Ноеля Мікаеляна. Тоді Бенавідес, який спостерігав за боєм біля рингу, піднявся до переможця і публічно погодився провести об'єднавчий поєдинок у травні 2027 року.
Втім, до потенційної зустрічі у травні кожному з боксерів доведеться пройти непрості випробування:
5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий бій проти Чеслака в американському Глендейлі (штат Аризона).
11 грудня Опетая дебютує у надважкій вазі поєдинком проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера в андеркарді шоу Ф'юрі – Джошуа в Кардіффі.
Крім того, відкритим залишається питання статусу пояса IBF, який наразі є вакантним. Опетая судиться з організацією, вимагаючи повернути йому титул. Якщо суд стане на бік австралійця, травневий бій проти Бенавідеса може отримати статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
Раніше стало відомо, що Олександр Усик розглядає повернення у першу важку вагу заради гучного протистояння з Бенавідесом. Сам американець також розраховував вийти в ринг проти українця, проте тепер його графік чітко розписаний федерацією.
Через обов'язкові зобов'язання перед WBC американський боксер зможе повернутися до переговорів щодо мегабою з Усиком не раніше осені наступного року – орієнтовно у вересні, і лише за умови успішного проходження бар'єрів у вигляді Чеслака та Опетаї.
Раніше стало відомо, що президент WBC Сулейман отримав від Зеленського державну нагороду України.