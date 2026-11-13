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Футбол 13 листопада 2026 · 14:51

"Манчестер Юнайтед" визначився з новим тренером: хто керуватиме командою проти "Ліверпуля"

Новий наставник підпише контракт на два з половиною роки, але спершу завершить роботу зі збірною США
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Манчестер Юнайтед" визначився з новим тренером: хто керуватиме командою проти "Ліверпуля"
Маурісіо Почеттіно невдовзі повернеться до Англії (Фото: pochettino, Instagram)

"Манчестер Юнайтед" офіційно підтвердив домовленість із Маурісіо Почеттіно про призначення на посаду головного тренера. Аргентинець замінить Майкла Карріка в англійському клубі 18 листопада.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

Почеттіно підписав контракт із "Манчестер Юнайтед"

"Юнайтед" оголосив про домовленість із Маурісіо Почеттіно, який стане новим головним тренером команди. За інформацією BBC Sport, угода аргентинського фахівця з англійським клубом буде розрахована на два з половиною роки.

До цього Почеттіно очолював національну збірну США, контракт із якою підписав у серпні. Для переходу до МЮ англійцям довелося домовлятися з американською футбольною федерацією щодо дострокового припинення співпраці з тренером.

Водночас аргентинець не залишить збірну США негайно. Він проведе з командою ще два матчі проти Гаїті в межах чвертьфіналу Ліги націй КОНКАКАФ - 14 та 17 листопада.

До Манчестера Почеттіно приїде 18 листопада, а наступного дня має провести перше тренування з новою командою.

Дебют аргентинця відбудеться в матчі з Ліверпулем

Першим випробуванням для Почеттіно на чолі "Манчестер Юнайтед" стане принципове протистояння з "Ліверпулем". Команди зустрінуться 22 листопада на стадіоні "Енфілд" у рамках англійської Прем’єр-ліги.

Аргентинець приходить до клубу в непростий період. Напередодні манкуніанці звільнили Майкла Карріка після невдалого старту сезону. На момент відставки команда перебувала в зоні вильоту чемпіонату Англії, посідаючи 18-те місце після десяти турів.

Почеттіно має значний досвід роботи в англійському футболі. Раніше він очолював "Саутгемптон", "Тоттенгем" та "Челсі", а також працював із французьким ПСЖ. Найбільшого успіху в Англії аргентинець досяг із "Тоттенгемом", який під його керівництвом дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році.

Раніше ми повідомляли, що капітан "Манчестер Юнайтед" вдруге відмовився продовжувати контракт.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед
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