"Манчестер Юнайтед" визначився з новим тренером: хто керуватиме командою проти "Ліверпуля"

"Манчестер Юнайтед" офіційно підтвердив домовленість із Маурісіо Почеттіно про призначення на посаду головного тренера. Аргентинець замінить Майкла Карріка в англійському клубі 18 листопада.

Почеттіно підписав контракт із "Манчестер Юнайтед"

"Юнайтед" оголосив про домовленість із Маурісіо Почеттіно, який стане новим головним тренером команди. За інформацією BBC Sport, угода аргентинського фахівця з англійським клубом буде розрахована на два з половиною роки.

До цього Почеттіно очолював національну збірну США, контракт із якою підписав у серпні. Для переходу до МЮ англійцям довелося домовлятися з американською футбольною федерацією щодо дострокового припинення співпраці з тренером.

Водночас аргентинець не залишить збірну США негайно. Він проведе з командою ще два матчі проти Гаїті в межах чвертьфіналу Ліги націй КОНКАКАФ - 14 та 17 листопада.

До Манчестера Почеттіно приїде 18 листопада, а наступного дня має провести перше тренування з новою командою.

Дебют аргентинця відбудеться в матчі з Ліверпулем

Першим випробуванням для Почеттіно на чолі "Манчестер Юнайтед" стане принципове протистояння з "Ліверпулем". Команди зустрінуться 22 листопада на стадіоні "Енфілд" у рамках англійської Прем’єр-ліги.

Аргентинець приходить до клубу в непростий період. Напередодні манкуніанці звільнили Майкла Карріка після невдалого старту сезону. На момент відставки команда перебувала в зоні вильоту чемпіонату Англії, посідаючи 18-те місце після десяти турів.

Почеттіно має значний досвід роботи в англійському футболі. Раніше він очолював "Саутгемптон", "Тоттенгем" та "Челсі", а також працював із французьким ПСЖ. Найбільшого успіху в Англії аргентинець досяг із "Тоттенгемом", який під його керівництвом дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році.