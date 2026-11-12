"Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка після провального старту сезону

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на футбольного інсайдера Фабріціо Романо в X (Twitter) .

Каррік залишив "Манчестер Юнайтед"

Як повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед ухвалив рішення звільнити Майкла Карріка. 45-річний тренер залишає команду з негайним набуттям чинності рішення.

Відставка фахівця не стала несподіванкою: його майбутнє на чолі "червоних дияволів" уже тривалий час перебувало під питанням. Керівництво клубу не влаштовували результати команди на старті сезону, а останні тижні не принесли помітного покращення.

Почеттіно може стати наступником англійця

На початку поточного сезону Каррік отримав повноцінний контракт і став постійним головним тренером "Манчестер Юнайтед". До цього він працював із командою в статусі виконувача обов'язків і за підсумками минулої кампанії зумів привести її до третього місця в АПЛ.

Однак цього сезону результати клубу різко погіршилися. Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає 18-те місце в АПЛ - нижче зони збереження прописки в елітному дивізіоні. У Лізі чемпіонів команда виступає трохи вдаліше, перебуваючи на 17-й позиції серед 36 учасників.

За інформацією Романо, найбільш імовірним наступником Карріка наразі виглядає Маурісіо Почеттіно. Очікується, що аргентинський фахівець може очолити команду та спробувати повернути "Манчестер Юнайтед" на переможний шлях.