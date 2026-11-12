"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика после провального старта сезона

"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика с должности главного тренера. Английский специалист покинул клуб с немедленным вступлением в силу решения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо в X (Twitter) .

Каррик покинул "Манчестер Юнайтед"

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед принял решение уволить Майкла Каррика. 45-летний тренер покидает команду с немедленным вступлением в силу решения.

Отставка специалиста не стала неожиданностью: его будущее во главе "красных дьяволов" уже долгое время находилось под вопросом. Руководство клуба не устраивало результаты команды на старте сезона, а последние недели не принесли заметного улучшения.

Почеттино может стать преемником англичанина

В начале текущего сезона Каррик получил полноценный контракт и стал постоянным главным тренером Манчестер Юнайтед. До этого он работал с командой в статусе исполняющего обязанности и по итогам прошедшей кампании сумел привести ее к третьему месту в АПЛ.

Однако в этом сезоне результаты клуба резко ухудшились. Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 18 место в АПЛ - ниже зоны сохранения прописки в элитном дивизионе. В Лиге чемпионов команда выступает чуть удачнее, находясь на 17-й позиции среди 36 участников.

По информации Романо, наиболее вероятным преемником Каррика выглядит Маурисио Почеттино. Ожидается, что аргентинский специалист может возглавить команду и попытаться вернуть "Манчестер Юнайтед" на победный путь.