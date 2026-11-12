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Футбол 12 ноября 2026 · 12:20

"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика после провального старта сезона

Английский клуб досрочно прекратил сотрудничество с 45-летним специалистом, который в прошлом сезоне привел команду к третьему месту в АПЛ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика после провального старта сезона
Каррик провел во главе "Юнайтед" меньше календарного года (Фото: manutd, Instagram)

"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика с должности главного тренера. Английский специалист покинул клуб с немедленным вступлением в силу решения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо в X (Twitter).

Каррик покинул "Манчестер Юнайтед"

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед принял решение уволить Майкла Каррика. 45-летний тренер покидает команду с немедленным вступлением в силу решения.

Отставка специалиста не стала неожиданностью: его будущее во главе "красных дьяволов" уже долгое время находилось под вопросом. Руководство клуба не устраивало результаты команды на старте сезона, а последние недели не принесли заметного улучшения.

Почеттино может стать преемником англичанина

В начале текущего сезона Каррик получил полноценный контракт и стал постоянным главным тренером Манчестер Юнайтед. До этого он работал с командой в статусе исполняющего обязанности и по итогам прошедшей кампании сумел привести ее к третьему месту в АПЛ.

Однако в этом сезоне результаты клуба резко ухудшились. Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 18 место в АПЛ - ниже зоны сохранения прописки в элитном дивизионе. В Лиге чемпионов команда выступает чуть удачнее, находясь на 17-й позиции среди 36 участников.

По информации Романо, наиболее вероятным преемником Каррика выглядит Маурисио Почеттино. Ожидается, что аргентинский специалист может возглавить команду и попытаться вернуть "Манчестер Юнайтед" на победный путь.

Ранее мы сообщали, что Хосеп Гвардиола может вернуться к работе главным тренером из-за тренерских смен в "Манчестер Юнайтед".

Теги: Манчестер Юнайтед Футбол
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