Капітан "Манчестер Юнайтед" вдруге відмовився продовжувати контракт

Капітан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш відмовився від другої пропозиції клубу щодо продовження контракту. Чинна угода португальця розрахована до завершення нинішнього сезону, однак англійці мають можливість автоматично продовжити її ще на рік.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC Sport .

Фернандеш відхилив другу пропозицію МЮ

"Манчестер Юнайтед" продовжує переговори з представниками Бруну Фернандеша щодо нового контракту. Клуб прагне домовитися про продовження співпраці з 32-річним футболістом і не доводити ситуацію до активації опції пролонгації чинної угоди.

Втім, за інформацією BBC Sport, португалець уже відхилив другу пропозицію манкуніанців. Коли саме це сталося, не уточнюється.

Якщо сторони не досягнуть домовленості, "Манчестер Юнайтед", найімовірніше, активує опцію продовження контракту ще на 12 місяців - до 2028-го року. Клуб має зробити це до 1 січня.

Це дозволить англійцям зберегти контроль над майбутнім гравця, адже після настання січня Фернандеш зможе підписати попередню угоду з іноземним клубом: до завершення його контракту залишатиметься менш ніж шість місяців.

Зміни на тренерському містку можуть вплинути на рішення

Переговори відбуваються на тлі серйозної нестабільності в "Манчестер Юнайтед". У четвер клуб звільнив головного тренера Майкла Карріка після найгіршого старту команди в національних турнірах за останні 40 років.

Очікується, що наступником англійського фахівця стане наставник збірної США Маурісіо Почеттіно. Аргентинець може вперше очолити команду в матчі проти "Ліверпуля", який відбудеться 22 листопада на "Енфілді".

У "Манчестер Юнайтед" сподіваються, що призначення Почеттіно допоможе переконати Фернандеша залишитися в клубі.

Статистика португальця в поточному сезоні

У нинішній кампанії Фернандеш залишається одним із ключових гравців манкуніанців. Колишній футболіст "Спортінга" провів 13 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, забивши шість голів.