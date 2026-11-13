rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 13 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Українки здобули дві медалі на юнацькому чемпіонаті Європи з шахів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 13 листопада 2026 · 09:52

Українки здобули дві медалі на юнацькому чемпіонаті Європи з шахів

Кароліна Брюхович стала срібною призеркою у віковій категорії до восьми років, а Софія Москалець виборола бронзу серед шахісток до 18 років
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українки здобули дві медалі на юнацькому чемпіонаті Європи з шахів
Українська збірна в Греції (Фото: Федерація шахів України, Facebook)

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи з шахів серед юнаків і дівчат у грецькому Херсоніссосі з двома нагородами. Загалом у континентальній першості взяли участь 35 представників України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію шахів України.

Брюхович здобула "срібло", Москалець - "бронзу"

Однією з головних героїнь української команди стала Кароліна Брюхович, яка посіла друге місце у змаганнях серед дівчат віком до восьми років. Для шахістки це помітний прогрес порівняно з попереднім чемпіонатом Європи: торік вона завершила турнір на шостій позиції.

Ще одну нагороду Україні принесла Софія Москалець. Уродженка Дніпра стала бронзовою призеркою континентальної першості у віковій категорії до 18 років.

Для Москалець це черговий успіх на міжнародній арені. Минулого року вона виборола срібло командного чемпіонату Європи, а у 2026-му стала чемпіонкою Європи U-18 зі швидких шахів (рапіду).

Двоє українців зупинилися за крок від медалей

Ще двоє представників України мали шанси завершити чемпіонат на п'єдесталі, однак залишилися четвертими.

Амелія Малахова посіла четверте місце серед дівчат до восьми років, а Ян Дьомін завершив змагання на аналогічній позиції у категорії до 16 років. В обох випадках українцям не вистачило кращого додаткового коефіцієнта, щоб піднятися до призової трійки.

Загалом на чемпіонаті Європи у Херсоніссосі Україну представляли 35 шахістів і шахісток.

Раніше ми повідомляли, що тренер Магнуса Карлсена увійшов до складу Федерації шахів України.

Теги: Збірна України Спортсмени
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Перший виліт із еліти, драма у топматчах та рекорд Кейна: як пройшов вечір Ліги націй УЄФА Перший виліт із еліти, драма у топматчах та рекорд Кейна: як пройшов вечір Ліги націй УЄФА Перша поразка Зідана: Італія драматично здолала Францію у Лізі націй (відео) Перша поразка Зідана: Італія драматично здолала Францію у Лізі націй (відео) Злива шайб без відповіді: "Одещина" знищила "Шершнів" у чемпіонаті України (відео) Злива шайб без відповіді: "Одещина" знищила "Шершнів" у чемпіонаті України (відео)
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач