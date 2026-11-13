Українки здобули дві медалі на юнацькому чемпіонаті Європи з шахів

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи з шахів серед юнаків і дівчат у грецькому Херсоніссосі з двома нагородами. Загалом у континентальній першості взяли участь 35 представників України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію шахів України.
Однією з головних героїнь української команди стала Кароліна Брюхович, яка посіла друге місце у змаганнях серед дівчат віком до восьми років. Для шахістки це помітний прогрес порівняно з попереднім чемпіонатом Європи: торік вона завершила турнір на шостій позиції.
Ще одну нагороду Україні принесла Софія Москалець. Уродженка Дніпра стала бронзовою призеркою континентальної першості у віковій категорії до 18 років.
Для Москалець це черговий успіх на міжнародній арені. Минулого року вона виборола срібло командного чемпіонату Європи, а у 2026-му стала чемпіонкою Європи U-18 зі швидких шахів (рапіду).
Ще двоє представників України мали шанси завершити чемпіонат на п'єдесталі, однак залишилися четвертими.
Амелія Малахова посіла четверте місце серед дівчат до восьми років, а Ян Дьомін завершив змагання на аналогічній позиції у категорії до 16 років. В обох випадках українцям не вистачило кращого додаткового коефіцієнта, щоб піднятися до призової трійки.
Загалом на чемпіонаті Європи у Херсоніссосі Україну представляли 35 шахістів і шахісток.
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