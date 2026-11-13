Украинки завоевали две медали на юношеском чемпионате Европы по шахматам

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы по шахматам среди юношей и девушек в греческом Херсониссосе с двумя наградами. В континентальном первенстве приняли участие 35 представителей Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию шахмат Украины .

Брюхович завоевала "серебро", Москалец - "бронзу"

Одной из главных героинь украинской команды стала Каролина Брюхович, занявшая второе место в соревнованиях среди девушек до восьми лет. Для шахматистки это заметный прогресс по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы: в прошлом году она завершила турнир на шестой позиции.

Еще одну награду Украине принесла София Москалец. Уроженка Днепра стала бронзовым призером континентального первенства в возрастной категории до 18 лет.

Для Москалец это очередной успех на международной арене. В прошлом году она добыла в борьбе серебро командного чемпионата Европы, а в 2026-м стала чемпионкой Европы U-18 по быстрым шахматам (рапиду).

Двое украинцев остановились в шаге от медалей

Еще два представителя Украины имели шансы завершить чемпионат на пьедестале, однако остались четвертыми.

Амелия Малахова заняла четвертое место среди девушек до восьми лет, а Ян Демин завершил соревнования на аналогичной позиции в категории до 16 лет. В обоих случаях украинцам не хватило лучшего дополнительного коэффициента, чтобы подняться в призовую тройку.

Всего на чемпионате Европы в Херсониссосе Украину представляли 35 шахматистов и шахматисток.