Первый вылет из элиты, драма в топматчах и рекорд Кейна: как прошел вечер Лиги наций УЕФА

В четверг, 12 ноября, стартовал 5-й тур Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. Главные события игрового вечера развернулись в элитном дивизионе A, где определился первый неудачник турнира, а фавориты синхронно одержали важные победы в преддверии решающего тура.

Первый вылет из дивизиона A и сенсация в Италии

В группе 1 сборная Турции в дебютном матче под руководством Сергена Ялчина дома уступила Бельгии (1:2). "Яничары" открыли счет на 20-й минуте благодаря шедевральному удару Арды Гюлера со штрафного, однако еще до перерыва Кевин де Брюйне и Шарль де Кетеларе принесли гостям волевую победу. Для турок это поражение стало пятым подряд – команда окончательно вылетела из элитного дивизиона.

В параллельном матче этой группы сборная Италии одержала неожиданную победу над Францией, обыграв "трехцветных" в напряженном противостоянии.

Победы Англии и Испании перед очной битвой

В группе 3 борьба за первую строчку обострилась до предела. Сборная Англии в родных стенах одолела Хорватию со счетом 2:1. На гол Моргана Роджерса в первом тайме гости ответили точным ударом Петара Сучича после перерыва. Однако решающее слово осталось за обладателем "Золотого мяча-2026" Гарри Кейном – форвард в своем рекордном, 126-м матче за сборную хладнокровно реализовал пенальти на 64-й минуте.

Действующие чемпионы мира испанцы на выезде уверенно обыграли Чехию (2:0). В конце первого тайма счет с 11-метровой отметки открыл Алекс Баэна, на 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления капитана Ладислава Крейчи, а в компенсированное время преимущество гостей закрепил Марк Пубиль.

Перед заключительным туром Испания лидирует в группе с максимальными 15 очками, опережая Англию на три балла. Именно в очном поединке через три дня команды разыграют путевку в плей-офф с первого места. Чехия (0 очков) и Хорватия (3 балла) в последнем туре определят неудачу квартета.

Все результаты матчей Лиги A (12 ноября):

Турция – Бельгия – 1:2

Голы: Гюллер, 20 – Де Брюйне, 27, где Кетеларе, 31

Италия – Франция – 3:1

Голы: П. Эспозито, 26, 75 (с пенальти), Фраттези, 63 – Олисе, 10

Англия – Хорватия – 2:1

Голы: Роджерс, 24, Кейн (с пенальти), 64 – Сучич, 59

Чехия – Испания – 0:2

Голы: Баэна (с пенальти), 39, Пубиль, 90+6