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Баскетбол 12 ноября 2026 · 17:33

Уверенный реванш: "Харьковские Соколы" и "Ровно" выдали яркую дуэль в Суперлиге

Харьковчане заложили фундамент победы до большого перерыва
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Уверенный реванш: "Харьковские Соколы" и "Ровно" выдали яркую дуэль в Суперлиге
Матч "Харьковские Соколы" – "Ровно" (фото: ФБУ)

"Харьковские Соколы" и "Ровно" провели второй очный матч в регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги. Поединок в Киеве подарил немало борьбы, а хозяева площадки старались реабилитироваться за неудачу в первом круге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как развивались события на паркете

Ровенчане открыли счет в начале встречи после точного трехочкового Тимощука, однако этот успех оказался для них единственным. "Соколы" быстро перехватили инициативу, впервые вышли вперед при счете 8:5 и больше ни разу не позволили сопернику вернуть себе лидерство.

Уже в первой четверти номинальные хозяева создали комфортный гандикап (+9), а на большой перерыв команды ушли при преимуществе харьковчан в 12 очков (49:37). В начале третьей десятиминутки отрыв "Соколов" достиг максимальных 17 пунктов. Несмотря на попытки "Ровно" организовать погоню, сократить отставание менее чем до девяти баллов гостям не удалось. В итоге уверенная победа харьковчан — 86:75.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Харьковские Соколы" — "Ровно" — 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)

Ключевые факторы реванша и герои матча

Главным залогом успеха харьковской команды стало безоговорочное преимущество в борьбе под щитами. Победители собрали 48 подборов против 29 у соперника, что принесло им 15 очков второго шанса против пяти у "Ровно". Кроме того, игроки "Соколов" допустили вдвое меньше потерь (5 против 10).

Лучшим игроком поединка стал форвард победителей Денис Клевзуник, который почти за 30 минут на площадке набрал 20 очков и сделал 7 подборов (рейтинг эффективности — 22). Весомый вклад в победу также внесли Егор Сушкин (17 очков + 6 подборов) и Андрей Хохоник (11 очков + 5 передач). В составе "Ровно" самым результативным стал Тарик Эйса (22 очка + 6 подборов).

Эта победа позволила "Харьковским Соколам" сравнять счет в сезонной серии с ровенчанами (1:1), взяв реванш за поражение в первом круге (81:93). После этой игры харьковчане с показателем 6 побед в 9-ти матчах занимают четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги, тогда как "Ровно" (7 побед в 10-ти играх) остается на втором месте.

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Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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