Первое поражение Зидана: Италия драматически одолела Францию в Лиге наций

Сборные Италии и Франции подарили болельщикам яркий и напряженный поединок в рамках Лиги наций. Пропустив быстрый мяч, хозяева сумели перевернуть игру во втором тайме и вырвать волевую победу.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 1. 5-й тур

Италия – Франция – 3:1

Голы: П. Эспозито, 26, 75 (с пенальти), Фраттези, 63 – Олисе, 10

Незабитый пенальти: С. Эспозито (Италия), 60 (мимо ворот)

Быстрый ляп Доннаруммы

Французы очень смело и активно начали встречу, что принесло плоды уже на 10-й минуте. Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку при розыгрыше мяча возле собственных ворот – Майкл Олисе мгновенно перехватил неудачную передачу голкипера, на замахе убрал защитника и хладнокровно пробил по воротам - 0:1.

Пропущенный мяч разбудил хозяев поля, которые постепенно перехватили инициативу и заставили вступить в игру Майка Меньяна. Давление итальянцев сработало на 26-й минуте: Николо Камбьяджи классно разобрался с Мало Гюсто на левом краю штрафной площадки и прострелил от лицевой линии, а Пио Эспозито ударом внешней стороной стопы направил мяч в "домик" французскому голкиперу – 1:1.

В конце первой половины встречи игра проходила на встречных курсах. Сразу после гола опасно пробивал Себастьяно Эспозито, но Меньян спас гостей. Французы ответили не менее остро: на 35-й минуте Брэдли Барколя едва не вывел свою команду вперед, попав в каркас ворот. На перерыв соперники ушли при ничейном счете.

Два пенальти и камбэк Италии

Второй тайм начался с настоящего обмена опасными моментами. На 52-й минуте Доннарумма реабилитировался за раннюю ошибку, потянув непростой удар Райана Шерки, а уже в следующей атаке на противоположном конце поля мастерство продемонстрировал Меньян после выстрела Пио Эспозито. Вскоре итальянский голкипер снова спас свою команду после удара Адриена Рабьо.

Ключевые события развернулись на экваторе второго тайма. На 58-й минуте Мало Гюсто опоздал с подкатом в собственной штрафной против активного Камбьяджи, и арбитр назначил пенальти. К "точке" подошел Себастьяно Эспозито, однако брат автора первого гола итальянцев пробил слишком сильно и отправил мяч выше перекладины.

Впрочем, неудачный 11-метровый не надломил хозяев, а решающую роль сыграли замены. Уже на 63-й минуте Федерико Димарко, появившийся на поле минутой ранее, выполнил фирменный острый прострел с левого фланга, а Давиде Фраттези четким ударом из пределов штрафной площадки вывел Италию вперед – 2:1.

На 75-й минуте «Скуадра Адзурра» заработала еще один пенальти после фола Дайо Упамекано на Антонио Вергаре. Пио Эспозито четко реализовал удар, оформил дубль и окончательно закрепил преимущество своей команды в этом драматичном противостоянии.

Таким образом, Зинедин Зидан потерпел первое поражение во главе сборной Франции, которая потеряла лидерство в группе, уступив Италии по дополнительным показателям. Обе команды имеют в своем активе по 10 очков.