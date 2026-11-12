rbc.ua
UA | RU
Четверг, 12 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Француз с положительным балансом: кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 ноября 2026 · 14:10

Француз с положительным балансом: кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций

Франсуа Летексье раньше дважды работал на матчах украинских клубов – и оба раза они побеждали
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Француз с положительным балансом: кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций
Франсуа Летексье впервые будет работать на матче сборной Украины (Фото: UEFA)

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матчах сборных Северной Ирландии и Украины в Лиге наций. Главным арбитром поединка назначен француз Франсуа Летексье.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина

Главным арбитром противостояния станет француз Франсуа Летексье. Будут помогать ему на линиях соотечественники Сирилл Мюнье и Мехди Рамуни.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять еще один представитель Франции – Жереми Стинат. За работу системы видеоассистента арбитра будет отвечать немец Роберт Шрёдер, а его помощником будет француз Эрик Ваттелье.

Летексье дважды судил украинские клубы – оба раза они побеждали

Для Франсуа Летексье это не первый опыт работы на матчах с участием представителей украинского футбола.

Ранее француз дважды обслуживал поединки украинских клубов в еврокубках. В сезоне-2022/23 он судил встречу киевского "Динамо" со "Штурмом", завершившуюся победой украинцев со счетом 1:0.

Еще раньше, в сезоне-2020/21, Летексье работал на матче "Шахтера" против израильского "Маккаби" Тель-Авив. Тогда донецкая команда также победила – 2:0.

Когда состоится матч сборной Украины

Поединок Северная Ирландия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинской команде необходимо одерживать победу, чтобы улучшить свое положение в группе B2 Лиги наций.

Ранее мы сообщали, что перед матчем против Северной Ирландии вызов в сборную срочно получил Артем Довбик.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 12 ноября 21:45
Италия - : - Франция
Лига наций 12 ноября 21:45
Чехия - : - Испания
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал "Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика после провального старта сезона "Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика после провального старта сезона Глубина 30-этажного небоскреба: украинка Садурская установила новый мировой рекорд во фридайвинге Глубина 30-этажного небоскреба: украинка Садурская установила новый мировой рекорд во фридайвинге
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель