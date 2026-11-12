Француз с положительным балансом: кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матчах сборных Северной Ирландии и Украины в Лиге наций. Главным арбитром поединка назначен француз Франсуа Летексье.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром противостояния станет француз Франсуа Летексье. Будут помогать ему на линиях соотечественники Сирилл Мюнье и Мехди Рамуни.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять еще один представитель Франции – Жереми Стинат. За работу системы видеоассистента арбитра будет отвечать немец Роберт Шрёдер, а его помощником будет француз Эрик Ваттелье.
Для Франсуа Летексье это не первый опыт работы на матчах с участием представителей украинского футбола.
Ранее француз дважды обслуживал поединки украинских клубов в еврокубках. В сезоне-2022/23 он судил встречу киевского "Динамо" со "Штурмом", завершившуюся победой украинцев со счетом 1:0.
Еще раньше, в сезоне-2020/21, Летексье работал на матче "Шахтера" против израильского "Маккаби" Тель-Авив. Тогда донецкая команда также победила – 2:0.
Поединок Северная Ирландия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Украинской команде необходимо одерживать победу, чтобы улучшить свое положение в группе B2 Лиги наций.
Ранее мы сообщали, что перед матчем против Северной Ирландии вызов в сборную срочно получил Артем Довбик.