Француз із позитивним балансом: хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй

Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме на матчі збірних Північної Ірландії та України в Лізі націй. Головним арбітром поєдинку призначено француза Франсуа Летексьє.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Головним арбітром протистояння стане француз Франсуа Летексьє. Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні.
Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме ще один представник Франції - Жеремі Стінат. За роботу системи відеоасистента арбітра відповідатиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде француз Ерік Ваттельє.
Для Франсуа Летексьє це буде не перший досвід роботи на матчах за участю представників українського футболу.
Раніше француз двічі обслуговував поєдинки українських клубів у єврокубках. У сезоні-2022/23 він судив зустріч київського "Динамо" зі "Штурмом", яка завершилася перемогою українців із рахунком 1:0.
Ще раніше, у сезоні-2020/21, Летексьє працював на матчі "Шахтаря" проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Тоді донецька команда також перемогла - 2:0.
Поєдинок Північна Ірландія - Україна відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.
Українській команді необхідно здобувати перемогу, щоб покращити своє становище в групі B2 Ліги націй.
Раніше ми повідомляли, що перед матчем проти Північної Ірландії виклик в збірну терміново отримав Артем Довбик.