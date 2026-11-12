rbc.ua
UA | RU
Четвер, 12 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Француз із позитивним балансом: хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 листопада 2026 · 14:10

Француз із позитивним балансом: хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй

Франсуа Летексьє раніше двічі працював на матчах українських клубів - і обидва рази вони перемагали
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Француз із позитивним балансом: хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй
Франсуа Летексьє вперше працюватиме на матчі збірної України (Фото: UEFA)

Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме на матчі збірних Північної Ірландії та України в Лізі націй. Головним арбітром поєдинку призначено француза Франсуа Летексьє.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна

Головним арбітром протистояння стане француз Франсуа Летексьє. Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме ще один представник Франції - Жеремі Стінат. За роботу системи відеоасистента арбітра відповідатиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде француз Ерік Ваттельє.

Летексьє двічі судив українські клуби - обидва рази вони перемагали

Для Франсуа Летексьє це буде не перший досвід роботи на матчах за участю представників українського футболу.

Раніше француз двічі обслуговував поєдинки українських клубів у єврокубках. У сезоні-2022/23 він судив зустріч київського "Динамо" зі "Штурмом", яка завершилася перемогою українців із рахунком 1:0.

Ще раніше, у сезоні-2020/21, Летексьє працював на матчі "Шахтаря" проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Тоді донецька команда також перемогла - 2:0.

Коли відбудеться матч збірної України

Поєдинок Північна Ірландія - Україна відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Українській команді необхідно здобувати перемогу, щоб покращити своє становище в групі B2 Ліги націй.

Раніше ми повідомляли, що перед матчем проти Північної Ірландії виклик в збірну терміново отримав Артем Довбик.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 12 листопада 21:45
Італія - : - Франція
Ліга націй 12 листопада 21:45
Чехія - : - Іспанія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Світоліна здійснила камбек на Підсумковому турнірі і зберегла шанси на півфінал Світоліна здійснила камбек на Підсумковому турнірі і зберегла шанси на півфінал "Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка після провального старту сезону "Манчестер Юнайтед" звільнив Майкла Карріка після провального старту сезону Глибина 30-поверхового хмарочоса: українка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу Глибина 30-поверхового хмарочоса: українка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач