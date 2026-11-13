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Зимові види 13 листопада 2026 · 14:25

Сім країн відмовилися підписувати календар молодіжного ЧС з хокею через росіян

Рішення включити збірну Росії до турніру замість Норвегії спричинило бойкот з боку низки хокейних федерацій
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сім країн відмовилися підписувати календар молодіжного ЧС з хокею через росіян
Участь російської збірної згарожує проведенню чемпіонату світу (Фото: Федерація хокею Росії)

Щонайменше сім національних хокейних федерацій відмовилися підписувати оновлений календар молодіжного чемпіонату світу 2027 року через повернення до змагань збірної Росії. Про це повідомив голова правління Німецької федерації хокею Франк Лутц.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Die Zeit.

Сім країн не погодилися з новим календарем

Причиною протесту стало рішення IIHF включити російську збірну до складу учасників молодіжного чемпіонату світу замість команди Норвегії. Норвежці через це втратили місце в елітному дивізіоні.

За словами Франка Лутца, щонайменше сім країн відмовилися підписувати оновлений календар турніру. Про це керівник Німецької федерації хокею заявив під час засідання спортивного комітету Бундестагу.

Лутц закликав IIHF не затягувати з вирішенням питання щодо участі росіян.

"Ми розуміємо, що рішення не може з'явитися з нізвідки за одну ніч. Але затягувати його ще на кілька тижнів для нас немислимо", - заявив функціонер.

У Німеччині побоюються зриву дорослого ЧС-2027

Схожий сценарій може повторитися і на дорослому чемпіонаті світу-2027, який має відбутися в Німеччині. Раніше низка національних федерацій заявила про готовність бойкотувати матчі проти російської збірної.

Лутц попередив, що допуск росіян створить серйозні фінансові ризики для організаторів. Зокрема, команди можуть відмовитися грати проти збірної країни-агресорки, а вболівальники вимагатимуть повернення коштів за квитки.

За його словами, за таких обставин чемпіонат світу ризикує перетворитися на абсурд і втратити спортивну справедливість. Німецька федерація хокею шукає способи не допустити участі росіян. Раніше серед можливих сценаріїв навіть розглядали відмову від проведення турніру.

Канада не видаватиме візи російським хокеїстам

Першим великим випробуванням для IIHF стане молодіжний чемпіонат світу, який відбудеться в Канаді з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го.

Напередодні канадська сторона повідомила про відмову видавати візи російським хокеїстам для участі в турнірі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та зобов'язав IIHF допустити російські команди до низки міжнародних змагань, зокрема молодіжного й дорослого чемпіонатів світу 2027 року.

Це рішення спричинило хвилю протестів серед національних федерацій. Низка країн заявила, що не проводитиме матчі проти росіян, якщо їх допустять до світової першості.

Раніше тренер хокейної збірної України висловився про загрозу виключення з ЧС-2027.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею
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