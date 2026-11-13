Двоє лідерів поза грою: збірна України зазнала втрат перед зустріччю з Північною Ірландією

Національна команда України зіткнулася з новими кадровими проблемами напередодні поєдинку 5-го туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера підтвердив, що у найближчій зустрічі точно не зможе розраховувати на двох гравців.

Хто пропустить поєдинок

Під час передматчевої прес-конференції італійський фахівець пояснив, що поза заявкою на гру опинилися півзахисник Микола Шапаренко та захисник Валерій Бондар. Решта виконавців перебувають у повній бойовій готовності. Водночас тренерський штаб уже визначився з голкіпером на цю зустріч – ставка буде зроблена на Анатолія Трубіна.

"Завтра вийде Анатолій Трубін. Ще буде одне тренування, але у мене в планах його поставити на ворота. Що стосується інших гравців, то Микола Шапаренко погано почувається. І також Валерій Бондар трішки втомлений після останньої кількості матчів. Це все по наших втратах, решта готові виходити на поле", – розповів Мальдера.

Хвиля кадрових ротацій

Нинішні втрати стали продовженням серії вимушених змін у листопадовому зборі національної команди. Початковий список із 25 гравців зазнав суттєвих коректив ще до старту підготовки.

Через травму розташування збірної не зміг поповнити вінгер Олександр Зубков – замість нього довикликали нападника Владислава Ваната та того ж Миколу Шапаренка, який тепер змушений пропустити найближчу гру через нездужання. Також відбулася рокіровка на вістрі атаки, де Артем Довбик замінив у заявці Матвія Пономаренка.

Календар та турнірне становище у ЛН

Вже найближчими днями на українську команду чекають ключові випробування в турнірі. 14 листопада підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада проведуть номінально домашній поєдинок із Грузією.

Наразі збірна України посідає третю сходинку у своїй групі Ліги націй, маючи 4 очки після чотирьох зіграних турів. "Синьо-жовті" відстають від другої Угорщини на 3 бали, а від лідера квартету Північної Ірландії – на 4 пункти.

Завершальні поєдинки України у ЛН: