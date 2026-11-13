Два лидера вне игры: сборная Украины понесла потери перед встречей с Северной Ирландией

Национальная команда Украины столкнулась с новыми кадровыми проблемами в преддверии поединка 5-го тура Лиги наций против Северной Ирландии. Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера подтвердил, что в ближайшей встрече точно не сможет рассчитывать на двух игроков.

Кто пропустит поединок

Во время предматчевой пресс-конференции итальянский специалист объяснил, что вне заявки на игру оказались полузащитник Николай Шапаренко и защитник Валерий Бондарь. Остальные футболисты находятся в полной боевой готовности. В то же время тренерский штаб уже определился с голкипером на эту встречу – выбор сделан в пользу Анатолия Трубина.

"Завтра выйдет Анатолий Трубин. Еще будет одна тренировка, но у меня в планах поставить его на ворота. Что касается остальных игроков, то Николай Шапаренко плохо себя чувствует. И также Валерий Бондарь немного устал после большого количества матчей. Это все наши потери, остальные готовы выходить на поле", – рассказал Мальдера.

Волна кадровых ротаций

Нынешние потери стали продолжением серии вынужденных изменений в ноябрьском сборе национальной команды. Первоначальный список из 25 игроков претерпел существенные коррективы еще до начала подготовки.

Из-за травмы к расположению сборной не смог присоединиться вингер Александр Зубков – вместо него дополнительно вызвали нападающего Владислава Ваната и того же Николая Шапаренко, который теперь вынужден пропустить ближайший матч из-за недомогания. Также произошла рокировка на острие атаки: Артем Довбик заменил в заявке Матвея Пономаренко.

Календарь и турнирное положение в Лиге наций

Уже в ближайшие дни украинскую команду ждут ключевые испытания в турнире. 14 ноября подопечные Мальдеры сыграют на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября проведут номинально домашний поединок с Грузией.

Сейчас сборная Украины занимает третью строчку в своей группе Лиги наций, имея 4 очка после четырех сыгранных туров. "Сине-желтые" отстают от второй Венгрии на 3 балла, а от лидера квартета Северной Ирландии – на 4 пункта.

Заключительные матчи Украины в Лиге наций: