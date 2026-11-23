Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан обратилась к первой леди США Мелании Трамп с важным призывом. Украинская спортсменка просит помочь людям, которые остаются на оккупированных РФ территориях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу спортсменки .

Призыв Харлан к Мелании Трамп

В своем посте самая титулованная украинская олимпийская спортсменка подчеркнула критическое положение, в котором оказались люди на захваченных РФ территориях. В частности, речь идет о Кинбурнской косе, которая остается единственной оккупированной частью родной для фехтовальщицы Николаевской области.

"Я обращаюсь к мировому сообществу и лично к Мелании Трамп с призывом помочь освободить гражданских людей с оккупированной Кинбурнской косы и других оккупированных Россией территорий Украины. На этих землях из-за действий страны-агрессора сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности", – написала Харлан.

Спортсменка добавила, что для спасения мирного населения необходимы незамедлительные и решительные международные шаги. Она также попросила подписчиков максимально распространять эту информацию, чтобы привлечь внимание всего мира к судьбе людей в оккупации.

Ситуация на Кинбурнской косе

Обращение украинской чемпионки к первой леди США имеет конкретные основания. В конце октября 2026 года Мелания Трамп выступила посредницей в организации локального гуманитарного перемирия во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Тогда благодаря режиму тишины удалось доставить гуманитарный груз и эвакуировать из города мирных жителей.

В то же время ситуация на Кинбурнской косе остается крайне сложной из-за постоянных боевых действий, минирования и последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. По свидетельствам местных жителей и данным СМИ, на полуострове до сих пор остаются менее ста мирных жителей, которые остро страдают от нехватки продуктов питания, медикаментов и дров для отопления.