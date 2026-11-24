В інтерв'ю Sport RBC.UA хокеїст розповів про підготовку до виступу серед найсильніших збірних світу, перспективу повернення Росії на міжнародну арену, стан українського хокею та життя за кордоном.

Збірна України з хокею вперше за 19 років повернулася до елітного дивізіону чемпіонату світу. Одним із тих, хто допоміг команді досягти історичного результату, став захисник Ігор Мережко. Нині він виступає за чеський "Пльзень", де став найрезультативнішим гравцем команди в Лізі чемпіонів.

"Україна живе і бореться не лише на льоду"

– Ви виступаєте за чеський "Пльзень" і стали найрезультативнішим гравцем команди в Лізі чемпіонів. Наскільки для вас особисто важливий цей результат? Чи очікували, що зможете настільки яскраво проявити себе на європейській арені?

– Завжди хочеться бути найкращим та допомогти команді. Добре, що так все склалося і я зміг стати корисним. Всі моменти, які мав, я зміг забити і показав хорошу гру проти європейських команд. Бо грати в чеській лізі - це одна історія, бо ти звикаєш до суперників і приблизно розумієш, що від них очікувати на майданчику. У Лізі чемпіонів це все же, трошки інший хокей. На цьому рівні суперники вміють дивувати.

– Ліга чемпіонів – це можливість регулярно зустрічатися з представниками найсильніших хокейних чемпіонатів Європи. Яка команда або який суперник справили на вас найбільше враження?

– Звісно, що найбільше вразили швейцарські та шведські команди, оскільки це два найтоповіші чемпіонати у Європі. У них комбінаційний хокей і з ними було тяжко грати. Наприклад, "Фрібург" – це сильний швейцарський клуб із дуже хорошою хокейною ареною. Було класно приїхати і пограти в хорошій атмосфері.

Або, наприклад, "Давос". Тут, правда, зворотна ситуація: команда класна, а на матч ЛЧ прийшло мало глядачів.

– А чому так?

– А тому що глядачі приходять лише на матчі чемпіонату Швейцарії, які відбуваються з п'ятниці по неділю. А ми грали у вівторок, тому людей на арені було мало.

– От ви кажете, що шведський та швейцарський чемпіонати найсильніші у Європі. А чеську лігу можна поставити на третє місце у такій класифікації?

– Зараз так, за якістю гравців це точно так. Дуже багато гравців грають у чеській збірній. Якщо ви відкриєте турнірну таблицю, то побачите, що між останнім та четвертим місцем не такая вже й велика різниця за очками.

– Як вас прийняли в "Пльзені"? Чи вдалося швидко адаптуватися до чеського хокею, вимог тренерського штабу та нового колективу?

– Я грав у словацькій лізі і там малюнок гри переважно такий само, як і в Чехії. Але індивідуальний рівень хокеїстів у чеському чемпіонаті однозначно вищий. Кожна ланка в кожній команді – це висококласні гравці. Ми будували свою команду поступово, тому перший сезон був не дуже класним. Другий вже був краще, я більше концентрувався на обороні. Зараз я вже намагаюся розвивати і свої атакувальні навички. Принаймні, кидати по воротах суперника став частіше.

Ігор Мережко (фото: HC Plzen)

– Чехія має величезні хокейні традиції. Що ви вже встигли перейняти від місцевої хокейної школи? І чи є речі, які хотіли б привнести в український хокей після цього досвіду?

– А ці речі вже помітно в роботі Олега Шафаренка та Олександра Бобкіна. Цей хокей вже є у національній збірній, певний спільний ігровий малюнок між європейськими клубами та нашою головною командою країни.

– Наскільки виступи за клуб допомагають вам у національній збірній? Чи відчуваєте, що досвід матчів проти сильних європейських суперників робить вас одним із лідерів команди?

– Звісно, я граю в дуже сильному чемпіонаті та у Лізі чемпіонів. Хотілося б забратися подалі в ЛЧ і поборотися за титул. Мій досвід допомагає мені, а вже я сам допомагаю команді своєю грою. Бо якщо я добре гратиму, то й у збірної все буде добре.

– Який потенціал нинішньої збірної України? Бо нам відводять роль аутсайдера на ЧС в елітному дивізіоні. Це дійсно так чи команда здатна здивувати і скептиків в Україні і хокейну Європу?

– Звісно, багато чого на бракує для позитивного виступу в елітному дивізіоні. Але зараз добре, що хлопці з України грають у Європі, зокрема "Сокіл" у чемпіонаті Польщі. Вони мають гарну ігрову практику. Хотілося б бачити більше гравців збірної України в різних європейських чемпіонатах. У нас є хороші гравці, які можуть грати у Словаччині або Фінляндії чи в інших чемпіонатах високого рівня.

Ігор Мережко в матчі за "Оденсе Бульдогз" (фото: ХК "Оденсе Бульдогз")

– Чи відчуваєте додаткову відповідальність перед виступом на ЧС в елітному дивізіоні, як один із хокеїстів, які мають досвід виступів на високому міжнародному рівні?

– Ні, ми їдемо на чемпіонат світу, як аутсайдери, тому не відчуваємо ніякого тиску. Хочемо показати себе, зіграти в якісний хокей і довести всьому світу, що Україна живе і бореться не лише на льоду, а й поза ним.

Повернення Росії, гроші та позиція хокейного світу

– Зараз багато розмов про можливе повернення російських та білоруських збірних до міжнародних змагань. Наскільки уважно ви стежите за цією ситуацією? Чи обговорюєте її з партнерами по "Пльзеню"?

– Ні, з гравцями з "Плзені" ми це не обговорюємо. Хіба що з Крістіансом Рубінсом, бо він також їде на ЧС у складі збірної Латвії. З ним обговорюємо деякі новини. Я розмовляю з Олександром Буткевичем та дізнаюся новини від нього – Федерація хокею України робить все, щоб ми зіграли на чемпіонаті світу.

– Як ви сприймаєте перспективу повернення росіян до елітного дивізіону чемпіонату світу вже наступного сезону? Чи може хокейна спільнота просто зробити вигляд, що нічого не сталося?

– Як на мене, супротив світової хокейної спільноти в цьому питанні відчувається. Але ж світ цинічний і гроші мають свій вплив. Гадаю, дехто хоче бачити Росію на чемпіонаті світу, бо у них є гроші. Добре, що частина спонсорів чемпіонату світу в елітному дивізіоні пригрозила піти, якщо Росія гратиме в елітному дивізіоні. І здається, що на IIHF це все ж таки вплинуло. А якщо так, то це добрий знак того, що і світова хокейна спільнота і ті, хто дають гроші на проведення турнірів, теж не хочуть бачити Росію.

Ігор Мережко (фото: Федерація хокею України)

– Фактично, 20 років Україна не була представлена хокейної збірної в елітному дивізіоні чемпіонату світу. Чи відчуваєте ви причетність до історичного процесу?

– Так, звісно. Я дуже радий, що ми змогли вийти до елітного дивізіону. 19 років – то дуже багато для такої країни, як Україна. Звісно, у нас немає суперуспішного досвіду в хокейних мейджорах, але наша збірна - це як родина. Ти знаєш кожного хлопця з дитинства, бо граєш з ними все життя. Це неймовірно: коли ти досягаєш такого успіху з таким колективом.

Років 7 тому я би сказав, що збірна України в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею – це мрія. Але в останні 2-4 роки це вже була мета. Наше ставлення до збірної теж змінилося: ми прагнули вийти до еліти. Це мало статися минулого року, але на жаль, тоді ми зазнали прикрохї поразки в останньому матчі.

"Коли приїжджаю до збірної, цілий день ходжу усміхнений"

– Ви починали хокейний шлях в Україні, а тепер маєте досвід виступів у різних закордонних чемпіонатах. Що найтепліше згадуєте про український хокей? Чого вам найбільше бракує з тих часів?

– Я дуже давно грав в Україні, може років 14-15 тому. Бракує роздягальні, бо коли ти з чехами в команді, то не можеш так побалакати, як зі своїми хлопцями. Пожартувати своєю мовою, послухати музику українську. Тому, коли приїжджаю до збірної, то цілий день ходжу усміхнений.

– Як оцінюєте нинішній стан українського хокею? Що потрібно змінювати насамперед – дитячу підготовку, інфраструктуру, чемпіонат чи систему фінансування?

– Взагалі, всі ці чинники разом. Але інфраструктура має бути на більш якісному рівні. Я розумію, зараз війна. Але у нас і до війни не було нормальної інфраструктурі. Так, було кілька арен на Донбасі, є лід на Львівщині, але немає таких арен, як в Словаччині чи Угорщині. Тільки побудували у Львові арену, так на ній зараз не може грати ані національна збірна, ані інша якась команда. Це явно не той рівень інфраструктури, який має бути у такому великому місті.

– Чи вірите, що після завершення війни український хокей зможе не просто відновитися, а вийти на якісно новий рівень? Яку роль у цьому можуть відіграти хокеїсти, які зараз будують кар'єри за кордоном?

– Кожна історія індивідуальна, не кожен же бачить себе після ігрової кар'єри тренером або функціонером. Може буде виконувати іншу роботу.

– Наприклад, Віталій Лялька призупинив свою кар'єру і увійшов до Комісії атлетів НОК. А ви чим плануєте займатися, якщо вже міркували про це?

– Я би ще хотів би пограти років 10. Якщо здоров'я буде на належному рівні, то хочеться грати якомога довше, бо хокей – це справа мого життя. Я би точно хотів залишитися у цьому виді спорту, хочу допомогти його розвитку.

– Наостанок – особисте питання. Ви - найвідоміший бородань українського хокею. Як ця частина іміджу з'явилася у вашому житті? І як ви за нею доглядаєте?

– Це було в період моїх виступів у Канаді за команду "Летбриндж Урикейнз". Мені було 18 років і я почав відрощувати бороду, коли ми грали у плей-оф. Зрештою, дійшли до півфіналу і мені сподобалося ходити з бородою. Наступного сезону щось у мене не йшло і я вирішив, що треба знову відростити бороду. Не знаю, як це працює, але моя гра покращилася. Тому я вирішив її залишити, так воно й пішло.

Як я за нею доглядаю? Та регулярно відвідую барбера, раз на два тижні. Тому тут особливого секрету немає.