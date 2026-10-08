"Поважаю своїх вболівальників": Віталій Лялька розповів про поточний статус своєї кар'єри

Віталій Лялька не завершував кар'єру, але наразі не виступає на професійному рівні. В ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA хокеїст розповів, що стоїть за цією паузою, чим займається поза льодом та чому хоче використати свій 15-річний професійний досвід для допомоги українському спорту.
Форвард збірної України під час Генасамблеї Національного олімпійського комітету розповів Sport RBC.UA, що офіційно ігрову кар'єру не завершував. Наразі Віталій адаптується до нового амплуа – на початку вересня він увійшов до складу оновленої Комісії атлетів НОК України.
"Поки в моїй кар'єрі, можна так сказати, пауза. Якби я завершив кар'єру, я би офіційно про це оголосив. Я поважаю своїх уболівальників. А щодо паузи, то поки що освоююсь у такому житті. Хочеться бути причетним до розвитку спорту в Україні, бо все ж таки я бачу багато проблем, з якими зараз стикається спорт і хокей зокрема. Як-ніяк, мені вже 30 років, з них 15 я живу у хокеї на професійному рівні", – розповів Лялька.
Віталій наголошує, що наразі хотів би долучитися до розвитку українського спорту як функціонер. Хокеїст зазначає, що в умовах повномасштабної війни український спорт перебуває в "аварійному" стані.
"Я точно розумію, що зараз назвати аварійним український хокей та, в принципі, спорт – нічого не сказати. Ось сьогодні на Генасамблеї ті представники, які є – це ті люди, які реально тримають спорт щосили. Те, що він в наших реаліях існує – це диво. Бо все аварійне. Руйнується інфраструктура. Ми все це бачимо. Це аксіома на сьогоднішній день", – відзначив Віталій Лялька.
За його словами, важливо зберегти молодь і дати їй імпульс для саморозвитку в Україні.
"Хотілося б просто якось бути причетним, щоб все-таки молодь, яка тут залишилася і продовжує жити в Україні попри всі сучасні виклики, мала можливість займатися спортом. Мріяти бодай про щось. Тому що у нас постійні бомбардування, тривоги – це не життя. Спорт все ж таки відволікає. І все-таки, це основа нації. Тому, якщо буде спорт в країні, то і демографічна складова покращиться. А це є основою. Тому я би хотів якось допомогти державі у цьому напрямку", – сказав Лялька.
Останні сезони на професійному рівні Віталій Лялька провів у складі хокейного клубу "Кременчук". У складі національної збірної України, за даними EliteProspects, Лялька відіграв 52 матчі та набрав 41 очко (19+22) за системою гол+пас.