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Зимові види 08 жовтня 2026 · 07:02

"Поважаю своїх вболівальників": Віталій Лялька розповів про поточний статус своєї кар'єри

Український хокеїст не увійшов до заявки "Кременчука" на цей сезон
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Поважаю своїх вболівальників": Віталій Лялька розповів про поточний статус своєї кар'єри
Віталій Лялька (фото: facebook.com/vitaliy.lyalka)
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Віталій Лялька не завершував кар'єру, але наразі не виступає на професійному рівні. В ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA хокеїст розповів, що стоїть за цією паузою, чим займається поза льодом та чому хоче використати свій 15-річний професійний досвід для допомоги українському спорту.

Що з кар'єрою Віталія Ляльки

Форвард збірної України під час Генасамблеї Національного олімпійського комітету розповів Sport RBC.UA, що офіційно ігрову кар'єру не завершував. Наразі Віталій адаптується до нового амплуа – на початку вересня він увійшов до складу оновленої Комісії атлетів НОК України.

"Поки в моїй кар'єрі, можна так сказати, пауза. Якби я завершив кар'єру, я би офіційно про це оголосив. Я поважаю своїх уболівальників. А щодо паузи, то поки що освоююсь у такому житті. Хочеться бути причетним до розвитку спорту в Україні, бо все ж таки я бачу багато проблем, з якими зараз стикається спорт і хокей зокрема. Як-ніяк, мені вже 30 років, з них 15 я живу у хокеї на професійному рівні", – розповів Лялька.

&quot;Поважаю своїх вболівальників&quot;: Віталій Лялька розповів про поточний статус своєї кар'єри
Віталій Лялька був лідером та капітаном "Кременчука" (фото: ХК Кременчук)

Нова місія в НОК

Віталій наголошує, що наразі хотів би долучитися до розвитку українського спорту як функціонер. Хокеїст зазначає, що в умовах повномасштабної війни український спорт перебуває в "аварійному" стані.

"Я точно розумію, що зараз назвати аварійним український хокей та, в принципі, спорт – нічого не сказати. Ось сьогодні на Генасамблеї ті представники, які є – це ті люди, які реально тримають спорт щосили. Те, що він в наших реаліях існує – це диво. Бо все аварійне. Руйнується інфраструктура. Ми все це бачимо. Це аксіома на сьогоднішній день", – відзначив Віталій Лялька.

За його словами, важливо зберегти молодь і дати їй імпульс для саморозвитку в Україні.

"Хотілося б просто якось бути причетним, щоб все-таки молодь, яка тут залишилася і продовжує жити в Україні попри всі сучасні виклики, мала можливість займатися спортом. Мріяти бодай про щось. Тому що у нас постійні бомбардування, тривоги – це не життя. Спорт все ж таки відволікає. І все-таки, це основа нації. Тому, якщо буде спорт в країні, то і демографічна складова покращиться. А це є основою. Тому я би хотів якось допомогти державі у цьому напрямку", – сказав Лялька.

Віталій Лялька у збірній України

Останні сезони на професійному рівні Віталій Лялька провів у складі хокейного клубу "Кременчук". У складі національної збірної України, за даними EliteProspects, Лялька відіграв 52 матчі та набрав 41 очко (19+22) за системою гол+пас.

Теги: Хокей
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