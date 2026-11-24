Sport RBC.UA за підтримки розповідає про головні матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів, які варто подивитися цього тижня.

24 і 25 листопада, відбудуться поєдинки 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Для учасників це екватор турнірної дистанції, після якого боротьба за місця у плейоф поступово загострюватиметься. У центрі уваги українських уболівальників буде протистояння донецького "Шахтаря" зі стамбульським "Фенербахче". Серед інших цікавих афіш – "Арсенал" проти "Боруссії" Дортмунд, "Манчестер Сіті" проти "Наполі", "Реал" проти ПСВ та "Ліверпуль" проти "Брюгге".

24 листопада: "Арсенал" – "Боруссія" та випробування для "Манчестер Сіті"

У вівторок, 24 листопада, відбудуться дев'ять матчів п'ятого туру. Традиційно, два з них розпочнуться о 19:45, решта – о 22:00 за київським часом.

19:45 "Буде-Глімт" – ЛАСК

19:45 "Галатасарай" – "Астон Вілла"

22:00 "Арсенал" – "Боруссія" Дортмунд

22:00 "Комо" – АЕК

22:00 "Феєнорд" – "Порту"

22:00 "Манчестер Сіті" – "Наполі"

22:00 "РБ Лейпциг" – "Ланс"

22:00 "Реал" Мадрид – ПСВ

22:00 "Слован" – "Бетіс"

Центральною подією першого ігрового дня стане зустріч "Арсенала" з "Боруссією" Дортмунд. Лондонці набрали 10 очок у чотирьох матчах і посідають третє місце в загальній таблиці. Команда Мікеля Артети розпочала турнір із перемоги над "Наполі" – 1:0, потім розгромила "Лілль" – 3:0, зіграла внічию з "Баварією" – 2:2 та здолала "Славію" – 2:1.

"Боруссія" має дев'ять очок і розташовується серед найближчих переслідувачів лідерів. Німці перемогли "Вільярреал" – 3:2, поступилися "Буде-Глімт" – 0:1, здолали "Сабах" – 2:1 та обіграли "Бетіс" – 2:1.

Лондонці підходять до матчу з вражаючою серією: "Арсенал" не програє в основному етапі Ліги чемпіонів уже 16 поєдинків поспіль. Крім того, команда виграла 12 останніх домашніх матчів на цій стадії турніру. "Боруссії" доведеться шукати спосіб зупинити суперника на його полі, де англійці традиційно дуже небезпечні.

Ще одна велика афіша вечора – "Манчестер Сіті" проти "Наполі". Англійці мають дев'ять очок після чотирьох турів. Вони перемогли "Порту" – 2:0, поступилися ПСЖ – 2:4, розгромили АЕК – 5:1 та здолали "РБ Лейпциг" – 3:2.

"Наполі" переживає значно складніший старт. Італійці набрали лише три очки: поступилися "Арсеналу" – 0:1, "Вільярреалу" – 1:3, перемогли "Буде-Глімт" – 4:3, але потім зазнали розгромної поразки від "Порту" – 1:4.

Окремою інтригою стане повернення Кевіна Де Брюйне на "Етіхад". Бельгієць провів за "Манчестер Сіті" 442 матчі, забив 108 голів і виграв із клубом Лігу чемпіонів та шість титулів АПЛ. Тепер він виступає за "Наполі" й зустрінеться з колишньою командою. До речі, на пресконфереції бельгієць чітко сказав: "Це мій клуб!".

DE BRUYNE: “MAN CITY VERDICT? THIS IS MY CLUB!” Man City v Napoli Champions League https://t.co/ptR87k3WVK — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 23, 2026

Історія також на боці господарів. "Манчестер Сіті" програв лише один із семи домашніх матчів Ліги чемпіонів проти італійських клубів. А Ерлінг Голанд забивав "Наполі" в усіх трьох попередніх зустрічах у турнірі.

Не менш цікавою обіцяє бути зустріч "Реала" з ПСВ. Мадридці виграли всі чотири попередні матчі основного етапу та мають 12 очок. Команда перемогла "Інтер" – 2:1, "Рому" – 4:3, "РБ Лейпциг" – 4:1 та АЕК – 3:2.

Нідерландці набрали чотири очки. Після нічиєї з "Шахтарем" – 1:1 вони поступилися "Лейпцигу" – 0:1, перемогли "Порту" – 1:0, але програли "Брюгге" – 1:2. Тепер на них чекає виїзд до одного з головних фаворитів турніру.

Команди зустрічалися вісім разів: три перемоги на рахунку "Реала", одна – у ПСВ, ще чотири матчі завершилися внічию. Востаннє вони перетиналися у чвертьфіналі Кубка європейських чемпіонів сезону-1988/89.

Також варто відзначити матч "Галатасарай" – "Астон Вілла". Турецький клуб набрав шість очок і спробує використати підтримку домашніх трибун. Англійці мають дев'ять балів та демонструють результативний футбол: у чотирьох турах вони забили 12 голів. Зокрема, "Астон Вілла" розгромила "Фенербахче" з рахунком 6:0.

25 листопада: "Шахтар" – "Фенербахче" та англійсько-бельгійська дуель

У середу, 25 листопада, відбудуться ще дев'ять матчів п'ятого туру.

19:45 "Сабах" – "Барселона"

19:45 "Славія" – "Вільярреал"

22:00 "Атлетіко" – "Вікінг"

22:00 "Брюгге" – "Ліверпуль"

22:00 "Інтер" – "Штутгарт"

22:00 "Шахтар" – "Фенербахче"

22:00 "Лілль" – "Баварія"

22:00 ПСЖ – "Рома"

22:00 "Спортінг" – "Манчестер Юнайтед"

Головною подією другого ігрового дня для українських уболівальників стане матч "Шахтаря" проти "Фенербахче". Донецький клуб прийматиме турецького суперника на лондонському "Стемфорд Брідж", де проводить домашні єврокубкові поєдинки.

Після чотирьох турів команда Арди Турана має чотири очки та посідає 21-ше місце в загальній таблиці. "Гірники" розпочали основний етап із нічиєї з ПСВ – 1:1, потім перемогли АЕК – 3:1, але поступилися "Інтеру" – 0:1 та "Спортінгу" – 0:1.

"Фенербахче" має п'ять очок і розташовується на 19-й позиції. Стамбульці зіграли внічию з "Ромою" – 1:1, розгромно поступилися "Астон Віллі" – 0:6, поділили очки зі "Славією" – 2:2, але в попередньому турі здобули гучну перемогу над "Ліверпулем" – 3:2.

Таким чином, на "Шахтар" чекає суперник, який уже довів, що здатен створювати проблеми грандам. Для донеччан це можливість перервати серію невдалих результатів і покращити турнірне становище. Водночас перемога дозволить наблизитися до зони плейоф: до неї входять команди, які посідають місця з дев'ятого по 24-те.

У матчі оцінюють шанси команд практично як рівні: на перемогу "Шахтаря" приймають коефіцієнт 2.63, нічию оцінюють в 3.51, а перемога "Фенербахче" дорівнюється коефіцієнту 2.34.

Команди вже мають досвід протистоянь у єврокубках. Водночас нинішня зустріч матиме особливу вагу через турнірне становище обох клубів та боротьбу за місце в наступному раунді.

Арда Туран матиме принципове протистояння із "Фенербахче" (фото: ФК "Шахтар")

Ще одна центральна афіша середи – "Брюгге" проти "Ліверпуля". Англійці мають дев'ять очок і посідають місце серед першої вісімки. Вони перемогли "Атлетіко" – 2:1, розгромили ЛАСК – 6:3 та здолали "Вільярреал" – 4:3, але в попередньому турі поступилися "Фенербахче" – 2:3.

"Брюгге" також набрав дев'ять очок. Бельгійці поступилися "Астон Віллі" – 2:3, перемогли "Інтер" – 4:3, розгромили "Ланс" – 3:0 та здолали ПСВ – 2:1.

Матч обіцяє бути результативним. Останні 19 поєдинків "Брюгге" в основному етапі Ліги чемпіонів завершувалися щонайменше трьома голами. А "Ліверпуль" забив 14 м'ячів у перших чотирьох турах, але й пропустив десять – це найгірший показник команди на цьому етапі турніру за всю історію її виступів.

Також інтригує зустріч ПСЖ із "Ромою". Парижани йдуть серед лідерів основного етапу та мають 12 очок після чотирьох перемог. Французи забили 20 голів – найбільше серед усіх учасників турніру. "Рома" набрала чотири очки: перемогла "Слован" – 4:0, але поступилася "Реалу" – 3:4 та "Манчестер Юнайтед" – 2:3, а також зіграла внічию з "Фенербахче" – 1:1.

Окремо варто виділити матч "Лілль" – "Баварія". Мюнхенці мають вісім очок і поки не програвали: розгромили "Буде-Глімт" – 5:0, зіграли внічию з "Вікінгом" – 3:3 та "Арсеналом" – 2:2, а в четвертому турі перемогли "Атлетіко" – 2:0. "Лілль" натомість набрав лише одне очко й перебуває в нижній частині таблиці. Французам потрібен позитивний результат, щоб зберегти шанси на продовження боротьби.

Не менш цікавою буде зустріч "Спортінга" з "Манчестер Юнайтед". Португальці мають дев'ять очок і перебувають у групі переслідувачів лідерів. Англійці набрали шість балів, але після поразок від "Атлетіко" та "Комо" змогли обіграти "Рому" – 3:2. Для "Юнайтед" виїзд до Лісабона стане важливою перевіркою амбіцій.

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