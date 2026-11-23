Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала резонанс навколо церемонії нагородження після фіналу Підсумкового турніру. Спортсменка пояснила, чому не відповіла на привітання росіянки Мірри Андрєєвої, яка виступає в нейтральному статусі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ексклюзивний коментар Світоліної для Суспільне Спорт .

Світоліна пояснила, чому не відповіла Андрєєвій

За словами Еліни, під час нагородження вона передусім переживала через поразку у фінальному матчі. Українка зізналася, що цей результат став для неї дуже болючим.

"Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче — ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати", — розповіла тенісистка.

Що засмутило Світоліну

Водночас Світоліна наголосила, що не вважає доречними публічні жести уваги до представників країни-агресора. Саме тому звернення Андрєєвої вона сприйняла негативно.

"Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно", — пояснила Світоліна.