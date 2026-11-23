Донецький "Шахтар" цікавився можливістю повернення до України захисника національної збірної Олександра Зінченка. Представники клубу намагалися встановити контакт із футболістом, однак отримали негативну відповідь.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на проєкт "Циганик Live" на YouTube-каналі Ігор Циганик.
За інформацією Циганика, "гірники" намагалися з'ясувати, чи готовий колишній вихованець клубу розглянути варіант повернення до чемпіонату України. Водночас журналіст наголосив, що говорити про повноцінні трансферні переговори між сторонами не можна.
"Наскільки я розумію, "Шахтар" намагався вийти на контакт з Зінченком, але отримав відповідь, що на сьогоднішній момент Зінченко не розглядає варіант повернення до чемпіонату України. Я не можу сказати, що це повноцінні перемовини, але контакт був", – сказав Ігор Циганик.
Зінченко є вихованцем академії "Шахтаря", однак за першу команду донеччан на дорослому рівні не виступав. Після від'їзду з України він побудував кар'єру в Європі, зокрема грав за "Манчестер Сіті" та лондонський "Арсенал".
Останнім клубом 29-річного українця був амстердамський "Аякс", до якого він перебрався на початку 2026 року з "Арсенала". Однак закріпитися в Нідерландах футболіст не встиг: у лютому він отримав серйозну травму коліна, яка достроково завершила для нього сезон.
Влітку контракт Зінченка з "Аяксом" закінчився, і нині він перебуває у статусі вільного агента. Нідерландський клуб дозволив українцю використовувати свою тренувальну базу для продовження відновлення.
Раніше Данило Вереітін проаналізував поточну ситуацію у кар'єрі Олександра Зінченка в авторській колонці на Sport RBC.UA.