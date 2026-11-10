Українська фехтувальниця здобула срібло юнацької Олімпіади-2026

Аліна Дмитрук стала срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі. Українка виборола нагороду в змаганнях із фехтування на шпагах.

Дмитрук зупинилася за крок від золота: як українка пройшла турнір

У фіналі змагань із фехтування на шпагах серед дівчат Дмитрук зустрілася з угоркою Лотті Хорват. Вирішальний поєдинок завершився перемогою суперниці з рахунком 15:12. Таким чином українка здобула срібну нагороду.

До фіналу Аліна дісталася з першого місця у групі. Вона виграла всі шість поєдинків, завдяки чому пропустила стадію 1/8 фіналу та розпочала виступи в основній сітці з чвертьфіналу.

У боротьбі за вихід до четвірки найкращих українка впевнено перемогла представницю Ірану Газаль Мадані – 15:5. У півфіналі Дмитрук здолала Яну Аль-Шарджі з Оману – 15:9. Ці перемоги гарантували їй щонайменше срібло ще до фінального поєдинку.

Хто така Аліна Дмитрук: чемпіонка світу та шестиразова чемпіонка Європи

Дмитрук – 17-річна представниця Львова, яка спеціалізується на фехтуванні на шпагах. Її особисті тренери – Андрій Орліковський та Зоряна Семеряк.

Попри юний вік, Аліна вже має серйозний міжнародний доробок. У 2025 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорок у командній першості. Того ж року українка виборола срібло особистих змагань чемпіонату світу серед кадеток.

У 2026-му Дмитрук додала до колекції ще одну особисту нагороду світової першості – бронзу кадетського чемпіонату світу в Ріо-де-Жанейро. Також у її активі шість титулів чемпіонки Європи серед кадеток та юніорок упродовж 2024–2026 років і командне золото чемпіонату Європи U-23 у 2024-му.

Срібло в Дакарі стало черговим підтвердженням статусу Дмитрук як однієї з найперспективніших представниць українського фехтування.

Третя медаль України на Юнацькій Олімпіаді-2026

Нагорода Дмитрук стала третьою для збірної України на літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, які триватимуть до 13 листопада.

Раніше золоту медаль у дзюдо здобув Хазар Гейдаров, а бронзовим призером змагань із пляжної боротьби став Микита Кузьменко.

Для українського фехтування це друга медаль за всю історію виступів на літніх Юнацьких Олімпійських іграх. На попередньому турнірі 2018 року золото у змаганнях шпажисток виборола Катерина Чорній.