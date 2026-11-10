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Бокс 10 листопада 2026 · 15:42

Помер дворазовий призер юніорського ЧС із боксу та захисник України

Харківський боксер Олександр Ісматов долучився до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Помер дворазовий призер юніорського ЧС із боксу та захисник України
Олександр Ісматов долучився до лав ЗСУ (Фото: Федерація боксу України)

Пішов із життя український боксер Олександр Ісматов. Спортсмен представляв харківський клуб "Локомотив", а під час повномасштабної війни став на захист України та служив у ЗСУ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію боксу України.

Помер дворазовий призер юніорського чемпіонату світу

Українська боксерська спільнота зазнала втрати - помер Олександр Ісматов. Він був майстром спорту України та вихованцем харківського боксу. Він виступав за клуб "Локомотив" і двічі ставав призером чемпіонату світу серед юніорів.

У Федерації боксу України вшанували пам’ять спортсмена, наголосивши на його внеску в розвиток спорту та захист держави.

"Він присвятив частину свого життя спорту, а згодом став на захист України. Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті боксерської спільноти та всіх, хто його знав", - йдеться у повідомленні федерації.

Ісматов долучився до лав ЗСУ

Після початку повномасштабного російського вторгнення Олександр Ісматов вступив до лав Збройних сил України.

За інформацією харківських медіа, боксер отримав поранення під час бойових дій, однак помер уже вдома. Причини смерті офіційно не уточнювалися.

Раніше ми повідомляли, що пішов із життя екс-форвард львівських "Карпат".

Теги: Бокс Помер
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