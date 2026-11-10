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Бокс 10 ноября 2026 · 15:42

Умер двукратный призер юниорского ЧМ по боксу и защитник Украины

Харьковский боксер Александр Исматов присоединился к ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Умер двукратный призер юниорского ЧМ по боксу и защитник Украины
Александр Исматов присоединился к рядам ВСУ (Фото: Федерация бокса Украины)

Ушел из жизни украинский боксер Александр Исматов. Спортсмен представлял харьковский клуб "Локомотив", а во время полномасштабной войны встал на защиту Украины и служил в ВСУ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию бокса Украины .

Умер двукратный призер юниорского чемпионата мира

Украинское боксерское сообщество понесло потери - умер Александр Исматов. Он был мастером спорта Украины и питомцем харьковского бокса. Он выступал за клуб "Локомотив" и дважды становился призером чемпионата мира среди юниоров.

В Федерации бокса Украины почтили память спортсмена, отметив его вклад в развитие спорта и защиту государства.

"Он посвятил часть своей жизни спорту, а впоследствии встал на защиту Украины. Его имя навсегда останется в памяти боксерского сообщества и всех, кто его знал", - говорится в сообщении федерации.

Исматов присоединился к рядам ВСУ

После начала полномасштабного российского вторжения Александр Исматов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

По информации харьковских медиа, боксер получил ранения во время боевых действий, однако скончался уже дома. Причины смерти официально не уточнялись.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни экс-форвард львовских "Карпат" .

Теги: Бокс Умер
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