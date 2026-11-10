Умер двукратный призер юниорского ЧМ по боксу и защитник Украины

Ушел из жизни украинский боксер Александр Исматов. Спортсмен представлял харьковский клуб "Локомотив", а во время полномасштабной войны встал на защиту Украины и служил в ВСУ.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию бокса Украины .
Украинское боксерское сообщество понесло потери - умер Александр Исматов. Он был мастером спорта Украины и питомцем харьковского бокса. Он выступал за клуб "Локомотив" и дважды становился призером чемпионата мира среди юниоров.
В Федерации бокса Украины почтили память спортсмена, отметив его вклад в развитие спорта и защиту государства.
"Он посвятил часть своей жизни спорту, а впоследствии встал на защиту Украины. Его имя навсегда останется в памяти боксерского сообщества и всех, кто его знал", - говорится в сообщении федерации.
После начала полномасштабного российского вторжения Александр Исматов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
По информации харьковских медиа, боксер получил ранения во время боевых действий, однако скончался уже дома. Причины смерти официально не уточнялись.
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