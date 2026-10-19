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Зимние виды 19 октября 2026 · 09:42

Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео)

На этой локации проходили матчи чемпионата Украины по хоккею и детские соревнования
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео)
Ледовая арена на улице города Шалетт (фото: Википедия)
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В ночь на 19 октября был произведен очередной комбинированный обстрел украинской столицы. Во время ночной атаки враг задействовал баллистические ракеты и ударные беспилотники, что привело к повреждению важного спортивного объекта города.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Разрушение ледовой арены

Серьезные повреждения получила ледовая арена, расположенная на улице города Шалетт в Киеве. На этой площадке традиционно кипела спортивная жизнь столицы, а сама арена была одной из ключевых для развития зимних видов спорта.

Специалисты и экстренные службы уже работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и ликвидировать последствия вражеского попадания.

Значение стадиона для украинского спорта

Поврежденная площадка имеет немаловажное значение как для профессионального, так и для массового спорта. Здесь проходили матчи чемпионата Украины по хоккею, а также многочисленные любительские турниры.

Кроме того, ледовая арена на улице города Шалетт служила домашней базой для детско-юношеских спортивных секций по зимним видам спорта, где каждый день тренировались сотни юных украинских спортсменов.

Ранее стало известно, что на войне погиб бывший футболист сборной Украины и "Динамо".

Теги: Хоккей Киев Обстрел Киева
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