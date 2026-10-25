НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився розгромом у канадському дербі, перестрілкою з 11 шайбами в Оттаві та черговою осічкою фіналіста Кубка Стенлі.

Канадське дербі та гольова перестрілка в Оттаві

Найгучнішою подією ігрового дня став поєдинок між "Едмонтон Ойлерз" та "Торонто Мейпл Ліфс". Гості розгромили суперника з рахунком 7:2, вигравши вже четвертий матч поспіль. У складі "Ойлерз" черговими двома очками відзначився Коннор Макдевід, який продовжує набирати пункти абсолютно в усіх іграх зі старту сезону (8 закинутих шайб та 25 результативних передач).

Не менш яскравим виявилося протистояння "Оттави" та "Нью-Йорк Рейнджерс", де команди закинули 11 шайб на двох. "Сенаторз" святкували перемогу 7:4 завдяки феєричному перформансу Дрейка Батерсона, який оформив хет-трик і набрав 4 очки.

Свої чергові звитяги здобули й інші лідери Сходу: "Кароліна" всуху розібралася із "Сент-Луїсом" (4:0), а "Бостон" у напруженому поєдинку дотиснув "Сан-Хосе" (6:4).

Сенсаційна "Юта" та чергова осічка "Вегаса"

На Заході турнірну таблицю продовжують очолювати "Едмонтон" та "Вегас", які мають у своєму активі по 17 очок. Проте чинний фіналіст Кубка Стенлі "Вегас" зазнав третьої поразки поспіль, поступившись в овертаймі "Коламбусу" (1:2).

Упритул до лідерів конференції несподівано підібралася "Юта", яка вирвала перемогу над "Тампою-Бей" в овертаймі з рахунком 5:4 і тепер має 16 балів у доробку.

Результати матчів НХЛ 25 жовтня: