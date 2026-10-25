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Зимові види 25 жовтня 2026 · 14:34

НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона

"Торонто" знищив "Едмонтон", "Оттава" влаштувала перестрілку з "Рейнджерс", а "Юта" дивує Захід
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона
Дрейк Батерсон (фото: x.com/Senators)

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився розгромом у канадському дербі, перестрілкою з 11 шайбами в Оттаві та черговою осічкою фіналіста Кубка Стенлі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Канадське дербі та гольова перестрілка в Оттаві

Найгучнішою подією ігрового дня став поєдинок між "Едмонтон Ойлерз" та "Торонто Мейпл Ліфс". Гості розгромили суперника з рахунком 7:2, вигравши вже четвертий матч поспіль. У складі "Ойлерз" черговими двома очками відзначився Коннор Макдевід, який продовжує набирати пункти абсолютно в усіх іграх зі старту сезону (8 закинутих шайб та 25 результативних передач).

Не менш яскравим виявилося протистояння "Оттави" та "Нью-Йорк Рейнджерс", де команди закинули 11 шайб на двох. "Сенаторз" святкували перемогу 7:4 завдяки феєричному перформансу Дрейка Батерсона, який оформив хет-трик і набрав 4 очки.

Свої чергові звитяги здобули й інші лідери Сходу: "Кароліна" всуху розібралася із "Сент-Луїсом" (4:0), а "Бостон" у напруженому поєдинку дотиснув "Сан-Хосе" (6:4).

Сенсаційна "Юта" та чергова осічка "Вегаса"

На Заході турнірну таблицю продовжують очолювати "Едмонтон" та "Вегас", які мають у своєму активі по 17 очок. Проте чинний фіналіст Кубка Стенлі "Вегас" зазнав третьої поразки поспіль, поступившись в овертаймі "Коламбусу" (1:2).

Упритул до лідерів конференції несподівано підібралася "Юта", яка вирвала перемогу над "Тампою-Бей" в овертаймі з рахунком 5:4 і тепер має 16 балів у доробку.

Результати матчів НХЛ 25 жовтня:

  • "Філадельфія" – "Анахайм" – 4:5
  • "Нью-Джерсі" – "Лос-Анджелес" – 3:1
  • "Бостон" – "Сан-Хосе" – 6:4
  • "Оттава" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 7:4
  • "Піттсбург" – "Нешвілл" – 3:2 ОТ
  • "Вашингтон" – "Баффало" – 4:3 ОТ
  • "Коламбус" – "Вегас" – 2:1 ОТ
  • "Сент-Луїс" – "Кароліна" – 0:4
  • "Едмонтон" – "Торонто" – 2:7
  • "Юта" – "Тампа-Бей" – 5:4 ОТ
  • "Калгарі" – "Детройт" – 4:1
  • "Сіетл" – "Міннесота" – 1:5

Раніше "Одещина" перемогла "Сокіл" та зміцнила лідерство в чемпіонаті України.

Теги: Хокей НХЛ
Головні матчі
Серія А 25 жовтня 13:30
Інтер - : - Фіорентина
УПЛ 25 жовтня 13:00
Буковина - : - Кривбас
УПЛ 25 жовтня 13:00
Чорноморець - : - Карпати
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