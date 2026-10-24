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Футбол 24 жовтня 2026 · 22:11

Шість голів та вилучення тренера: чим завершилася битва "Наполі" та "Роми"

Неаполітанці двічі втрачали перевагу, а римляни врятувалися від поразки наприкінці зустрічі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Шість голів та вилучення тренера: чим завершилася битва "Наполі" та "Роми"
Неймовірний удар Замбо Ангісса (фото: instagram.com/officialsscnapoli)

"Наполі" та "Рома" зіграли внічию в центральному матчі восьмого туру чемпіонату Італії. Поєдинок завершився з рахунком 3:3, а команди подарували вболівальникам шість голів і напружену кінцівку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід поєдинку

На початку зустрічі активніше діяли гості, проте рахунок відкрили неаполітанці. На 28-й хвилині Андре-Франк Замбо Ангісса ефектним ударом через себе відправив м'яч у ворота "Роми".

Наприкінці першого тайму господарі могли збільшити перевагу, але голкіпер П'єрлуїджі Голліні врятував команду після удару Матіаса Олівери. У відповідь Браян Крістанте влучив у стійку воріт "Наполі".

Одразу після перерви господарі забили вдруге. На 48-й хвилині Скотт Мактоміней подвоїв перевагу своєї команди.

Однак "Рома" зуміла повернутися у гру. На 69-й хвилині Матіас Суле скоротив відставання, а ще за п'ять хвилин Леандро Балерді зрівняв рахунок.

На 83-й хвилині Мактоміней оформив дубль і знову вивів "Наполі" вперед. Проте втримати перемогу господарям не вдалося: на 90-й хвилині Балерді також забив удруге та встановив остаточний рахунок.

Наприкінці зустрічі не обійшлося без вилучення. Головний тренер "Наполі" Массіміліано Аллегрі отримав червону картку за суперечки з арбітром і був змушений залишити технічну зону.

Турнірне становище

Після результативної нічиєї "Рома" набрала 18 очок і залишилася на третьому місці в турнірній таблиці Серії А.

"Наполі" має 11 балів і посідає десяту позицію.

У наступному турі римляни 27 жовтня прийматимуть "Кальярі", а неаполітанці 28 жовтня зустрінуться з "Монцою".

Серія А, 8-й тур "Наполі" – "Рома" – 3:3 (1:0)

Голи: Ангісса, 28, Мактоміней, 48, 83 – Суле, 69, Балерді, 74, 90.

Раніше МанСіті зазнав першої поразки в АПЛ.

Головні матчі
Серія А 24 жовтня 19:00
Наполі - : - Рома
Ла Ліга 24 жовтня 19:30
Валенсія - : - Вільярреал
Ла Ліга 24 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Депортіво
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