"Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в АПЛ: хто зупинив переможну серію команди

"Астон Вілла" перемогла "Манчестер Сіті" в домашньому матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч у Бірмінгемі завершилася з рахунком 2:1, а гості зазнали першої поразки після семи перемог поспіль на старті чемпіонату.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Захисник "Манчестер Сіті" Марк Гехі припустився помилки поблизу власного штрафного майданчика, чим скористався Ніколас Джексон. Нападник "Астон Вілли" відправив м'яч у ворота Джанлуїджі Доннарумми.

Після пропущеного гола гості намагалися перехопити ініціативу, проте до перерви відігратися не змогли.

На початку другого тайму "Манчестер Сіті" відновив рівновагу. На 52-й хвилині Ерлінг Голанд замкнув головою подачу Ілімана Ндіає зі штрафного.

Однак уже на 60-й хвилині господарі знову вийшли вперед. Ібрагім Мбає віддав передачу на Джексона, який ударом у дотик оформив дубль. Доннарумма не зумів врятувати свою команду.

У кінцівці гості шукали можливість зрівняти рахунок. Один із найнебезпечніших моментів виник після удару Голанда, але Іан Матсен вибив м'яч із лінії воріт.

Перша поразка лідера

До поїздки в Бірмінгем "Манчестер Сіті" виграв усі сім матчів нового сезону АПЛ. Поразка від "Астон Вілли" перервала цю серію, хоча команда Енцо Марески зберегла перше місце в турнірній таблиці.

Для "Астон Вілли" ця перемога стала третьою поспіль над "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії та четвертою поспіль домашньою перемогою над суперником.

"Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" – 2:1

Голи: Джексон, 6, 60 – Голанд, 52.