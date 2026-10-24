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Футбол 24 октября 2026 · 18:17

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ: кто остановил победную серию команды

Лидер чемпионата Англии впервые потерял очки в сезоне
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ: кто остановил победную серию команды
Николас Джексон празднует мяч в ворота "горожан" (фото: ФК "Астон Вилла")

"Астон Вилла" победила "Манчестер Сити" в домашнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1, а гости потерпели первое поражение после семи побед подряд на старте чемпионата.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход матча

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи допустил ошибку вблизи собственной штрафной, чем воспользовался Николас Джексон. Нападающий "Астон Виллы" отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

После пропущенного гола гости пытались перехватить инициативу, однако до перерыва отыграться не смогли.

В начале второго тайма "Манчестер Сити" восстановил равновесие. На 52-й минуте Эрлинг Голанд замкнул головой подачу Илимана Ндиае со штрафного.

Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Ибрагим Мбае отдал передачу на Джексона, который ударом в ощупь оформил дубль. Доннарумма не смог спасти свою команду.

В концовке гости искали возможность сравнять счет. Один из самых опасных моментов возник после удара Голанда, но Иан Матсен выбил мяч из ворот.

Первое поражение лидера

До поездки в Бирмингем "Манчестер Сити" выиграл все семь матчей нового сезона АПЛ. Поражение от "Астон Виллы" прервало эту серию, хотя команда Энцо Марески сохранила первое место в турнирной таблице.

Для "Астон Виллы" эта победа стала третьей подряд над "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и четвертой домашней победой над соперником.

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – 2:1

Голы: Джексон, 6, 60 – Голланд, 52.

Ранее сообщалось, что другую команду из Манчестера может возглавить бывший наставник "Баварии"

Главные матчи
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Наполи - : - Рома
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Валенсия - : - Вильярреал
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