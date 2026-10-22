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Футбол 22 октября 2026 · 19:14

После позора в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" может возглавить бывший наставник "Баварии"

Бывший тренер сборной Германии заинтересован в работе в английском клубе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После позора в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" может возглавить бывший наставник "Баварии"
Нагельсманн может стать новым главным тренером "дьяволов" (Фото: julian.nagelsmann, Instagram)

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Юлиана Нагельсманна как потенциальную замену Майклу Каррику. Немецкий специалист якобы также заинтересован в возможности возглавить манкунианцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Нагельсманн может вернуться к клубной работе

Юлиан Нагельсманн является одним из кандидатов на должность главного тренера Манчестер Юнайтед, если руководство клуба решит уволить Майкла Каррика. Ранее Нагельсманн возглавлял "Гоффенхайм" и "Баварию", а также работал со сборной Германии.

Теперь его кандидатуру рассматривают на фоне неудачных результатов манкунианцев.

"Манчестер Юнайтед" переживает очередной сложный период

Результаты команды на старте сезона усилили давление на Майкла Каррика. "Манчестер Юнайтед" одержал лишь две победы в 11 матчах во всех турнирах, а безвыигрышная серия клуба достигла семи поединков.

В английской Премьер-лиге манкунианцы занимают 13 место с семью очками. В Лиге чемпионов после трех туров команда имеет в своем активе три зачетных балла.

Если неудачные результаты будут продолжены, руководство клуба может рассмотреть смену главного тренера, а Нагельсман может стать одним из главных претендентов на эту должность.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Комо" в Лиге чемпионов.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед
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