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Футбол 22 жовтня 2026 · 19:14

Після ганьби в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" може очолити колишній наставник "Баварії"

Колишній тренер збірної Німеччини зацікавлений у роботі в англійському клубі.
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після ганьби в ЛЧ: "Манчестер Юнайтед" може очолити колишній наставник "Баварії"
Нагельсманн може стати новим головним тренером "дияволів" (Фото: julian.nagelsmann, Instagram)

"Манчестер Юнайтед" розглядає Юліана Нагельсманна як потенційну заміну Майклу Карріку. Німецький фахівець нібито також зацікавлений у можливості очолити манкуніанців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на британське видання The Telegraph.

Нагельсманн може повернутися до клубної роботи

Юліан Нагельсманн є одним із кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед, якщо керівництво клубу вирішить звільнити Майкла Карріка. Раніше Нагельсманн очолював "Гоффенгайм" і "Баварію", а також працював зі збірною Німеччини.

Тепер його кандидатуру розглядають на тлі невдалих результатів манкуніанців.

"Манчестер Юнайтед" переживає черговий складний період

Результати команди на старті сезону посилили тиск на Майкла Карріка. Наразі "Манчестер Юнайтед" здобув лише дві перемоги в 11 матчах у всіх турнірах, а безвиграшна серія клубу сягнула семи поєдинків.

В англійській Прем'єр-лізі манкуніанці посідають 13-те місце із сімома очками. У Лізі чемпіонів після трьох турів команда має у своєму активі три залікові бали.

Якщо невдалі результати триватимуть, керівництво клубу може розглянути зміну головного тренера, а Нагельсманн може стати одним із головних претендентів на цю посаду.

Раніше ми повідомляли, що "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Комо" в Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед
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