"Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Комо" в Лізі чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" поступився "Комо" з рахунком 1:4 у третьому турі Ліги чемпіонів. Англійці програли вдруге поспіль після перемоги над "Сабахом" на старті турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Комо" скористався проблемами англійців

Італійська команда, яку очолює Сеск Фабрегас, відкрила рахунок уже на початку зустрічі. Ніко Пас вивів господарів уперед на другій хвилині.

Після перерви "Комо" продовжив тиснути на суперника. На 49-й хвилині Анастасіос Дувікас подвоїв перевагу італійців, а згодом господарі довели рахунок до розгромного: Ніко Пас перехопив м'яч поблизу бокової лінії, на швидкості увійшов до штрафного майданчику і спрямував м'яч у дальній нижній кут.

На 76-й хвилині Жакобо Рамон забив четвертий м’яч "Комо". "Манчестер Юнайтед" спромігся відповісти лише голом престижу: Амад Діалло віддав передачу на Джошуа Зіркзе, який встановив остаточний рахунок – 4:1.

Друга поспіль поразка "Манчестер Юнайтед"

Для команди Майкла Карріка цей результат став продовженням невдалого виступу в Лізі чемпіонів. У першому турі англійці розгромили "Сабах" із рахунком 4:0, однак у другому поступилися мадридському "Атлетіко" – 0:2.

Таким чином, після трьох матчів у активі "Манчестер Юнайтед" залишилися три очки. "Комо" також набрав три очки в попередніх двох турах: розпочав кампанію перемогою над "РБ Лейпциг" (4:1), а потім програв "Феєнорду" (2:3).

У наступному турі Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Рому" 3 листопада, а "Комо" наступного дня зіграє на виїзді проти "Ланса".