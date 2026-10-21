Найкращий сезон за 67 років: Ліга чемпіоніввстановила історичний рекорд

Ліга чемпіонів в сезоні-2026/27 демонструє рекордну результативність у новітній історії турніру. Після 45 матчів команди забили 187 голів - у середньому 4,16 голи за гру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на статистичний портал Opta.
Після 45 поєдинків основного етапу сезону команди забили 187 м’ячів, що відповідає середньому показнику 4,16 гола за матч. Це найвища результативність в історії Ліги чемпіонів.
За загальною статистикою Кубка європейських чемпіонів цей результат посідає третє місце. Більше голів у середньому за матч команди забивали лише в сезонах 1955/56 (4,38) та 1959/60 (4,19).
Від сезону-2024/25 турнір проводиться за оновленим форматом: на основному етапі виступають 36 команд, кожна з яких грає вісім матчів проти різних суперників. На тлі цих змін результативність зростає, а нинішній сезон може стати одним із найяскравіших за кількістю забитих м’ячів.
Окремі ігрові дні вже увійшли до числа найрезультативніших в історії змагань.
У середу, 14 жовтня, команди забили 46 голів. Це третій показник за кількістю м’ячів за один ігровий день. Більше було лише під час заключних турів основного етапу сезонів 2024/25 та 2025/26, коли одночасно відбувалися 18 матчів.
Загалом у вівторок і середу другого ігрового тижня футболісти відзначилися 78 разів - це рекорд турніру для двох ігрових днів. Для порівняння, протягом першого тижня команди забили 69 голів.
20 жовтня відбулися дев’ять поєдинків третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. У них команди забили 40 м’ячів.
Найрезультативнішими стали такі зустрічі:
Інші матчі ігрового дня завершилися так:
Третій тур основного етапу Ліги чемпіонів продовжиться в середу, 21 жовтня. На вболівальників чекають, зокрема, два помітні протистояння.
Донецький "Шахтар" зустрінеться з міланським "Інтером", а мюнхенська "Баварія" зіграє проти лондонського "Арсенала". Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Раніше ми розповідали про те, як завершилися найбільш результативні матчі минулого ігрового дня.