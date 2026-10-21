ПСЖ та "Барселона" видали гольову феєрію: результати матчів Ліги чемпіонів

В рамках основного етапу Ліги чемпіонів у вівторок, 20 жовтня, відбулися ще сім матчів. Ключовою грою цього дня стала зустріч "Барселони" та ПСЖ.

Про перебіг та результат цих матчів повідомляє Sport RBC.UA .

ПСЖ розбив "Барселону"

В головному матчі дня парижани та каталонці видали дуже результативний матч - на двох команди забили шість голів. І переможцем з цієї перестрілки вийшли господарі. Голами за ПСЖ відзначились Дезіре Дуе, Люка Ернандес, Вітінья та Фабіан Руїс. За "Барсу" забивали Хаві Еспарт та Ламін Ямаль.

Завдяки цій перемозі ПСЖ утримався на першій сходинці в таблиці Ліги, а от "Барса" впала на 5-те місце.

ПСЖ - "Барселона" - 4:2 (1:0, 3:2)

Голи: Дуе, 38, Ернандес, 72, Вітінья, 81, Руїс, 86 - Еспарт, 55, Ямаль, 79.

Англійці синхронно перемогли

У вівторок свої матчі зіграли "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль".

"Містяни" свій матч без проблем перемогли АЕК з рахунком 5:1. Головним героєм зустрічі став Філ Фоден, який став автором хеттрику. По голу записали на свій рахунок Шеркі та Андерсон. Гол престижу на 52-й хвилині записав Піліос.

"Манчестер Сіті" - АЕК - 5:1 (2:0, 3:1)

Голи: Андерсон, 12, Фоден, 34, 65, 76, Шеркі, 57 - Піліос, 52.

А от "Ліверпуль" свій матч виграв не без проблем. В матчі проти "Вільярреала" англійці пропустили вже на 4-й хвилині, а на 29-й іспанці вели вже з рахунком 0:2. Втім, зрештою "Ліверпуль" оформив камбек та піднявся на друге місце в таблиці.

"Ліверпуль" - "Вільярреал" - 4:3 (2:2, 2:1)

Голи: МакАлістер, 36, 65, Араухо, 45+2, Вірц, 68 - Мікаутадзе, 4, Кардона, 29, Олувасеї, 87.

"Наполі" та "Рома" забили по чотири

Неаполітанці, так само як і "Ліверпуль", перемогли у шаленій перестрілці - вони забили чотири, але пропустили три. В підсумку вирішальним виявився автогол центрального захисника "Буде-Глімта" Бйортуфта.

"Наполі" - "Буде-Глімт" - 4:3 (2:1, 2:2)

Голи: Політано, 1, Мактоміней, 41, 75, Бйортуфт, 88 (АГ) - Гауге, 27, Хельмерсен, 63, Фет, 90+4.

А от "Рома" без шансів розбила "Слован". Що цікаво - голи у ворота словацького клубу забили чотири різних гравця - Ермосо, Моліна, Пізіллі та Маллен.

"Рома" - Слован" - 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: Ермосо, 21, Моліна, 39, Пізіллі, 52, Маллен, 58 (пенальті)

Інші результати

В решті матчів вечора ПСВ здолав "Порту", а "Штутгарт" та "Атлетіко" розписали нічию.

Нідерландці перемогли завдяки єдиному голу Гуса Тіла на 57-й хвилині. А в Німеччині команди обмінялись голами Левелінга та Альвареса. Варто відзначити, що на 64-й хвилині в складі "Атлетіко" вилучення отримав Юльман.

"Порту" - ПСВ - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Тіл, 57

"Штутгарт" - "Атлетіко" - 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: Левелінг. 36 - Юльман, 47

Вилучення: Юльман, 64.