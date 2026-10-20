"Сабах" нав'язав боротьбу "Боруссії", "Фенербахче" втратив перемогу: результати ЛЧ

У вівторок, 20 жовтня, в перший часовий слот відбулись два матчі Ліги чемпіонів. В рамках цього слоту "Боруссія" Дортмунд здобула перемогу, а "Фенербахче" та "Славія" поділили очки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Головним героєм матчу для німців став Серу Гірассі. Нападник відзначився на початку кожного з таймів - цього виявилося достатньо для перемоги.
Проте гол Маккарті на 39-й хвилині та тиск від господарів наприкінці тайму призвели до того, що спокійною перемогою на класі результат цієї зустрічі для "Боруссії" назвати важко.
"Сабах" Баку - "Боруссія" Дортмунд - 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: Гірассі, 10, 53 - Маккарті, 39.
Турки забезпечили, здавалось, потрібний результат завдяки двом швидким голам - на 4-й хвилині голом відзначився Огуз Айдин, а на 11-й - Мейсон Грінвуд. Втім, вже за чотири хвилини "Славія" відіграла один гол зусиллями Лукаша Провода.
А вже на останній хвилині основного часу Павел Кацор приніс чехам нічию.
"Фенербахче" - "Славія" Прага - 2:2 (2:1, 0:1)
Голи: Айдин, 4, Грінвуд, 11 - Провод, 15, Кацор, 90.
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