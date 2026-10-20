rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 20 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол "Сабах" нав'язав боротьбу "Боруссії", "Фенербахче" втратив перемогу: результати ЛЧ
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 жовтня 2026 · 22:05

"Сабах" нав'язав боротьбу "Боруссії", "Фенербахче" втратив перемогу: результати ЛЧ

Перемогу дортмундцям приніс дубль Гірасі, а "Славія" зрівняла рахунок на останній хвилині
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сабах" нав'язав боротьбу "Боруссії", "Фенербахче" втратив перемогу: результати ЛЧ
Гірассі приніс перемогу "Боруссії" (Фото: UEFA)

У вівторок, 20 жовтня, в перший часовий слот відбулись два матчі Ліги чемпіонів. В рамках цього слоту "Боруссія" Дортмунд здобула перемогу, а "Фенербахче" та "Славія" поділили очки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Боруссія" насилу здолала азербайджанців

Головним героєм матчу для німців став Серу Гірассі. Нападник відзначився на початку кожного з таймів - цього виявилося достатньо для перемоги.

Проте гол Маккарті на 39-й хвилині та тиск від господарів наприкінці тайму призвели до того, що спокійною перемогою на класі результат цієї зустрічі для "Боруссії" назвати важко.

"Сабах" Баку - "Боруссія" Дортмунд - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: Гірассі, 10, 53 - Маккарті, 39.

"Фенербахче" втратив перевагу

Турки забезпечили, здавалось, потрібний результат завдяки двом швидким голам - на 4-й хвилині голом відзначився Огуз Айдин, а на 11-й - Мейсон Грінвуд. Втім, вже за чотири хвилини "Славія" відіграла один гол зусиллями Лукаша Провода.

А вже на останній хвилині основного часу Павел Кацор приніс чехам нічию.

"Фенербахче" - "Славія" Прага - 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: Айдин, 4, Грінвуд, 11 - Провод, 15, Кацор, 90.

Раніше ми повідомляли, що Туран розповів як війна виснажує "Шахтар" на тлі виступів в Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол Боруссія Фенербахче
Головні матчі
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Ліверпуль - : - Вільярреал
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Штутгарт - : - Атлетіко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
ПСЖ проти "Барселони" і важкий іспит "Шахтаря": головні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ проти "Барселони" і важкий іспит "Шахтаря": головні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ Останній шанс на WTA Finals: що потрібно Костюк для фантастичного прориву Останній шанс на WTA Finals: що потрібно Костюк для фантастичного прориву
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст