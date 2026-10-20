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Футбол 20 октября 2026 · 22:05

"Сабах" навязал борьбу "Боруссии", "Фенербахче" упустил победу: результаты ЛЧ

Победу дортмундцам принес дубль Гираси, а "Славия" сравняла счет на последней минуте
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Сабах" навязал борьбу "Боруссии", "Фенербахче" упустил победу: результаты ЛЧ
Гирасси принес победу "Боруссии" (Фото: UEFA)

Во вторник, 20 октября, в первый часовой слот состоялось два матча Лиги чемпионов. В рамках этого слота "Боруссия" Дортмунд одержала победу, а "Фенербахче" и "Славия" поделили очки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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Главным героем матча для немцев стал Сэру Гирасси. Нападающий отличился в начале каждого из таймов – этого оказалось достаточно для победы.

Однако гол Маккарти на 39-й минуте и давление от хозяев в конце тайма привели к тому, что спокойной победой на классе результат этой встречи для "Боруссии" назвать сложно.

"Сабах" Баку - "Боруссия" Дортмунд - 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: Гирасси, 10, 53 – Маккарти, 39.

"Фенербахче" упустил преимущество

Турки обеспечили, казалось, нужный результат благодаря двум быстрым голам – на 4-й минуте голом отличился Огуз Айдин, а на 11-й – Мейсон Гринвуд. Впрочем, уже через четыре минуты "Славия" отыграла один гол усилиями Лукаша Провода.

А уже на последней минуте основного времени Павел Кацор принес чехам ничью.

"Фенербахче" – "Славия" Прага – 2:2 (2:1, 0:1)

Голы: Айдын, 4, Гринвуд, 11 – Провод, 15, Кацор, 90.

Ранее мы сообщали, что Туран рассказал, как война истощает "Шахтер" на фоне выступлений в Лиге чемпионов.

Теги: Футбол Боруссия Фенербахче
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