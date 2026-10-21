ПСЖ и "Барселона" выдали голевую феерию: результаты матчей Лиги чемпионов

В рамках основного этапа Лиги чемпионов во вторник, 20 октября, прошли еще семь матчей. Ключевой игрой в этот день стала встреча "Барселоны" и ПСЖ.

О ходе и результате этих матчей сообщает Sport RBC.UA.

ПСЖ разбил "Барселону"

В главном матче дня парижане и каталонцы выдали очень результативный матч – на двоих команды забили шесть голов. И победителем из этой перестрелки вышли хозяева. Голами за ПСЖ отличились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. За "Барсу" забивали Хави Эспарт и Ламин Ямаль.

Благодаря этой победе ПСЖ удержался на первой строчке в таблице Лиги, а вот "Барса" упала на 5-е место.

ПСЖ – "Барселона" – 4:2 (1:0, 3:2)

Голы: Дуэ, 38, Эрнандес, 72, Витинья, 81, Руис, 86 – Эспарт, 55, Ямаль, 79.

Англичане синхронно победили

Во вторник свои матчи сыграли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

"Городяне" свой матч без проблем победили АЭК со счетом 5:1. Главным героем встречи стал Фил Фоден, ставший автором хеттрика. По голу записали на свой счет Шерки и Андерсон. Гол престижа на 52-й минуте записал Пилиос.

"Манчестер Сити" – АЭК – 5:1 (2:0, 3:1)

Голы: Андерсон, 12, Фоден, 34, 65, 76, Шерки, 57 – Пилиос, 52.

А вот "Ливерпуль" свой матч выиграл не без проблем. В матче против "Вильярреала" англичане пропустили уже на 4-й минуте, а на 29-й испанцы вели со счетом 0:2. Впрочем, "Ливерпуль" оформил камбек и поднялся на второе место в таблице.

"Ливерпуль" - "Вильярреал" - 4:3 (2:2, 2:1)

Голы: МакАлистер, 36, 65, Араухо, 45+2, Вирц, 68 – Микаутадзе, 4, Кардона, 29, Олувасеи, 87.

"Наполи" и "Рома" забили по четыре

Неаполитанцы, равно как и "Ливерпуль", победили в бешеной перестрелке - они забили четыре, но пропустили три. В итоге решающим оказался автогол центрального защитника "Буде-Глимта" Бьёртуфта.

"Наполи" - "Буде-Глимт" - 4:3 (2:1, 2:2)

Голы: Полетано, 1, Мактоминей, 41, 75, Бьёртуфт, 88 (АГ) - Гауге, 27, Хельмерсен, 63, Фет, 90+4.

А вот "Рома" без шансов разбила "Слован". Что интересно – голы в ворота словацкого клуба забили четыре разных игрока – Эрмосо, Молина, Пизилли и Маллен.

"Рома" - Слован" - 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: Эрмосо, 21, Молина, 39, Пизилли, 52, Маллен, 58 (пенальти)

Другие результаты

В остальных матчах вечера ПСВ одолел "Порту", а "Штутгарт" и "Атлетико" расписали ничью.

Нидерландцы победили благодаря единственному голу Гуса Тела на 57-й минуте. А в Германии команды обменялись голами Левелинга и Альвареса. Стоит отметить, что на 64-й минуте в составе "Атлетико" удаление получил Юльман.

"Порту" – ПСВ – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Тел, 57

"Штутгарт" - "Атлетико" - 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: Левелинг. 36 – Юльман, 47

Удаление: Юльман, 64.