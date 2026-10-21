Лучший сезон за 67 лет: Лига чемпионов установила исторический рекорд

Лига чемпионов в сезоне 2026/27 демонстрирует рекордную результативность в новейшей истории турнира. После 45 матчей команды забили 187 голов – в среднем 4,16 гола за игру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на статистический портал Opta .

Лига чемпионов установила исторический рекорд

После 45 поединков основного этапа сезона команды забили 187 мячей, что соответствует среднему показателю 4,16 гола за матч. Это самая высокая результативность в истории Лиги чемпионов.

По общей статистике Кубка европейских чемпионов этот результат занимает третье место. Больше голов в среднем за матч команды забивали только в сезонах 1955/56 (4,38) и 1959/60 (4,19).

От сезона-2024/25 турнир проводится по обновленному формату: на основном этапе выступают 36 команд, каждая из которых играет восемь матчей против разных соперников. На фоне этих изменений результативность растет, а нынешний сезон может стать одним из самых ярких по количеству забитых мячей.

Вторая игровая неделя стала самой результативной

Отдельные игровые дни уже вошли в число самых результативных в истории соревнований.

В среду, 14 октября, команды забили 46 голов. Это третий показатель по количеству мячей в один игровой день. Больше было только во время заключительных туров основного этапа сезонов 2024/25 и 2025/26, когда одновременно проходило 18 матчей.

Всего во вторник и среду второй игровой недели футболисты отличились 78 раз – это рекорд турнира для двух игровых дней. Для сравнения, за первую неделю команды забили 69 голов.

Девять матчей во вторник принесли 40 голов

20 октября прошли девять поединков третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. В них команды забили 40 мячей.

Наиболее результативными стали следующие встречи:

"Манчестер Сити" – АЭК – 5:1;

"Ливерпуль" – "Вильярреал" – 4:3;

"Наполи" – "Буде-Глимт" – 4:3;

ПСЖ – "Барселона" – 4:2.

Другие матчи игрового дня завершились так:

"Фенербахче" – "Славия" – 2:2;

"Сабах" – "Боруссия" Дортмунд – 1:2;

"Рома" – "Слован" – 4:0;

"Порту" – ПСВ – 0:1;

"Штутгарт" – "Атлетико" – 1:1.

Впереди матч "Шахтера" и супервстреча "Баварии" и "Арсенала"

Третий тур основного этапа Лиги чемпионов продолжится в среду, 21 октября. Болельщиков ждут, в частности, два заметных противостояния.

Донецкий "Шахтер" встретится с миланским "Интером", а мюнхенская "Бавария" сыграет против лондонского "Арсенала". Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.