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Футбол 21 октября 2026 · 22:00

"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Комо" в Лиге чемпионов

Итальянцы забили четыре мяча и нанесли англичанам второе поражение подряд в турнире
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Комо" в Лиге чемпионов
Скромный "Комо" победил "Ман Юнайтед" (фото: FC Manchester United)

"Манчестер Юнайтед" уступил "Комо" со счетом 1:4 в третьем туре Лиги чемпионов. Англичане проиграли второй раз подряд после победы над "Сабахом" на старте турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Комо" воспользовался проблемами англичан

Итальянская команда, возглавляемая Сеском Фабрегасом, открыла счет уже в начале встречи. Нико Пас вывел хозяев вперед на второй минуте.

После перерыва "Комо" продолжил давить на соперника. На 49-й минуте Анастасиос Дувикас удвоил преимущество итальянцев, а впоследствии хозяева довели счет до разгромного: Нико Пас перехватил мяч у боковой линии, на скорости вошел в штрафную и направил мяч в дальний нижний угол.

На 76-й минуте Жакобо Рамон забил четвертый мяч "Комо". "Манчестер Юнайтед" смог ответить лишь голом престижа: Амад Диалло отдал передачу на установившего окончательный счет Джошуа Зиркзе – 4:1.

Второе подряд поражение "Манчестер Юнайтед"

Для команды Майкла Каррика этот результат стал продолжением неудачного выступления в Лиге чемпионов. В первом туре англичане разгромили "Сабах" со счетом 4:0, однако во втором уступили мадридскому "Атлетико" - 0:2.

Таким образом, после трех матчей в активе "Манчестер Юнайтед" осталось три очка. "Комо" также набрал три очка в предыдущих двух турах: начал кампанию победой над "РБ Лейпциг" (4:1), а затем проиграл "Фейенорду" (2:3).

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет "Рому" 3 ноября, а "Комо" на следующий день сыграет на выезде против "Ланса".

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Теги: Манчестер Юнайтед Футбол
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